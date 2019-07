Greenyard bezorgt Boerenbond miljoenenkater

Agri Investment Fund, een dochter van de Boerenbond-holding MRBB, slikte in 2018 10 miljoen euro verlies door een waardevermindering op de verkoop van aandelen Greenyard aan Hein Deprez, de sterke man achter de fruit- en groentegroep.

Het AIF-fonds investeerde in 2011 in Pinguin Lutosa, de voorloper van Greenyard. Het bouwde die participatie in meerdere keren af. Twee jaar geleden deed het fonds zijn resterende aandelen van de hand. AIF bezat toen nog zo’n 4 procent van de aandelen.