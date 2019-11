Greenyard blaast kapitaalronde en verkoop groentebokalen af

Verrassing in het groenterayon. De Belgische groente- en fruitverwerker Greenyard voert dan toch geen kapitaalverhoging door en de afdeling bokaalgroenten gaat niet de deur uit. ‘Greenyard neemt met zo’n hoge schuldgraad een risico.’

Ook in de komende jaren kunt u conservengroenten van Greenyard eten. Het bedrijf gaat zijn afdeling bokaalgroenten dan toch niet verkopen. Daardoor blijft het bedrijf van ondernemer Hein Deprez supermarkten in heel Europa beleveren met zowel verse groenten en fruit, als hun diepvries- en conservenvarianten.

Dat was niet het enige nieuws waarmee Greenyard maandag verraste. Ook de langverwachte kapitaalverhoging komt er niet. Analisten gingen ervan uit dat Greenyard tot 130 miljoen euro zou moeten ophalen om zijn schulden af te bouwen, al zei Greenyard dat die raming veel te hoog was.

Greenyard behoudt een te hoge schuldgraad. Als iets misloopt, kan het bedrijf daar moeilijker op reageren. Fernand de Boer analist Degroof Petercam

Deprez en zijn zus Veerle blijven de controle behouden over hun bedrijf. Ze hebben net geen 50 procent van de aandelen. Na een grote kapitaalronde dreigde een derde partij de grootste te worden. Dat zou pijnlijk zijn, want Deprez richtte Greenyard in de jaren 80 op als kleine champignonboerderij. Dankzij gewaagde overnames groeide Greenyard uit tot een van de topspelers in Europa. Ook daarbuiten is Greenyard actief.

Greenyard zit al anderhalf jaar in een crisis (lees inzet). Het bedrijf had eind september 503 miljoen euro schulden. Met de brutobedrijfswinst (ebitda) van de twaalf maanden ervoor zou het bedrijf er theoretisch 7,2 jaar over doen om al zijn schulden af te betalen. Voor de banken is die 7,2 te veel. Ze legden de lat op 4,25 en eisten al in het voorjaar maatregelen. Saneerder Marc Zwaaneveld werd - naast eigenaar Deprez - CEO en maakte een ‘transformatieplan’.

Dat is krachtiger dan gedacht. ‘Veel maatregelen hebben we sneller doorgevoerd. Daardoor zijn een kapitaalverhoging en de verkoop van de divisie prepared (de conserventak, red.) niet meer nodig.’ De banken geven Greenyard tot december 2021 de tijd om de schuldgraad op eigen kracht naar 4 te brengen.

Daadkrachtig

‘Het bedrijf besloot 422 jobs te schrappen. 80 procent daarvan is al vertrokken. Het bedrijf voert zijn plan snel en daadkrachtig uit’, zegt Robert Jan Vos, een analist van het beurshuis ABN AMRO.

Waarom heeft Greenyard het moeilijk? Al anderhalf jaar zit Greenyard in moeilijk vaarwater. Het bedrijf werkt zoals zijn sectorgenoten met lage marges. Als er iets misloopt, is dat meteen voelbaar. In de zomer van 2018 dook een perfect storm op. De hete zomer deed de oogst mislukken, een bacteriële besmetting in een Hongaarse fabriek kostte het bedrijf 30 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda) en de supermarktenzetten druk op de prijzen. Daardoor halveerde de ebitda over het boekjaar 2018. Dat was rampzalig voor de schuldgraad. De al bij al stabiele schuldenberg van 503 miljoen euro lag plotszeven keer hoger dan de ebitda. Greenyard moest herstructureren. 422 jobs zijn geschrapt. De Britse bloementak, de mesttak, een magazijn in Duitsland en de Hongaarse fabriek werden verkocht. De geplande verkoop van de conserventak en de kapitaalverhoging worden afgeblazen.

Zwaaneveld voerde op allerlei terreinen besparingen door. ‘We hebben bijvoorbeeld de kosten voor transport verlaagd’, zegt hij. ‘Internationaal vervoer pakken we nu als groep aan.’ Dus over de grenzen van de landen waarin Greenyard actief is heen.

Het lijkt erop dat onder Zwaaneveld de directie het bedrijf strakker leidt. ‘Greenyard heeft altijd veel potentieel gehad dat niet is benut. We hebben de jongste maanden veel meer de kracht van de groep gebruikt’, zegt Zwaaneveld.

Hij zette verlieslatende contracten met supermarkten stop. Mede daardoor ging de omzet licht achteruit, net als de hoeveelheid groenten en fruit die Greenyard klaarmaakte voor de supermarktrekken.

Om die volumes weer op pijl te brengen deed Greenyard de voorbije maanden waar het al enkele jaren zonder veel resultaat over sprak: verregaande samenwerkingen afsluiten met grote Europese supermarktgroepen. Met Carrefour België, Delhaize, de Britse marktleider Tesco en de Duitse topspeler REWE kwamen er nieuwe contracten. Een jarenlange samenwerking met Albert Heijn werd met vijf jaar verlengd.

De resultaten daarvan zijn pas in de komende maanden in de financiële cijfers te zien, zegt het bedrijf. ‘De samenwerking met Delhaize schiet vandaag (maandag, red.) uit de startblokken’, zegt Zwaaneveld.

‘De manier waarop we met de ketens samenwerken verschilt telkens, maar er zijn enkele basisbeginselen’, zegt Zwaaneveld. ‘We stappen af van het klassieke model van louter groenten en fruit leveren en werken nauwer samen met de ketens. We stellen bijvoorbeeld samen het assortiment op. We gaan ook voor minder verspilling door beter in te schatten hoeveel groenten en fruit exact nodig zijn.

Waarnemers zijn tevreden met de goede evolutie, maar ze plaatsen vraagtekens bij de keuze om zowel de kapitaalverhoging als de verkoop van de conserven in de kast te steken. ‘Voor een heleboel mensen is het een opluchting dat er geen grote kapitaalverhoging komt’, zegt Fernand de Boer, een analist van het beurshuis Degroof Petercam. ‘Hun aandeel verwatert niet. Maar de keerzijde is dat Greenyard een te hoge schuldgraad houdt. Als iets misloopt, kan het bedrijf daar moeilijker op reageren.’

Kritisch

De Boer is kritisch voor de middellangetermijndoelstellingen. ‘Eind 2021 zou de schuldgraad 4 bedragen. Dat vind ik nog altijd te veel. Greenyard zou beter streven naar factor 3. Dat was eerder dit jaar de doelstelling. Greenyard ging door een perfecte storm. Die is nu voorbij, maar het bedrijf is er nog niet.’