Greenyard blaast verkoop conserven en kapitaalronde af

Co-CEO's Hein Deprez en Marc Zwaaneveld verwijzen in het persbericht naar de verbetering in de resultaten dit boekjaar. Zoals eerder aangekondigd verbeterde over het halfjaar tot 30 september de brutobedrijfswinst (ebitda) met 16 procent tot 47,6 miljoen euro, bij een omzet die met 1,97 miljard euro nagenoeg stabiliseerde.

De verbetering was hoognodig: over het boekjaar tot 31 maart 2019 was de brutobedrijfswinst (ebitda) van Greenyard tot 64,5 miljoen euro gehalveerd. Daardoor beliep de schuldenberg van 456 miljoen euro ruim 7 keer de jaarlijkse ebitda. Beleggers vreesden dat een kapitaalinjectie tegen bradeerprijazn onvermijdelijk was om de balans recht te trekken, wat het aandeel dit voorjaar zwaar onderuit haalde.