Greenyard-eigenaar Hein Deprez met rug tegen de muur

Door oplopende schulden is het plantagebedrijf van Hein Deprez in gevaar. Dat maakt het voor de ondernemer des te moeilijker de controle te behouden over de kern van zijn bedrijvenimperium, het beursgenoteerde Greenyard. Ook dat kampt met een schuldencrisis.

De eigen plantagebedrijven van Deprez kampen met grote problemen. Dat blijkt uit de jaarrekening van zijn plantageholding De Weide Blik. Die slikte over het afgelopen boekjaar een verlies van 53 miljoen euro door waardeverminderingen op haar dochterbedrijven The Fruit Farm Group (25,7 miljoen) en Orchards Invest (27 miljoen). Die hebben boerderijen en plantages in Europa, Afrika en Latijns-Amerika. Rekening houdend met het overgedragen verlies uit 2017 zit De Weide Blik voor 76 miljoen in het rood. Ook dat jaar slikte De Weide Blik waardeverminderingen op zijn plantages.

Continuïteit

profiel Greenyard Profiel Greenyard Omzet (2018) > 1,9 miljard euro Brutobedrijfswinst (ebitda) > 64,5 miljoen euro Nettoverlies > 192 miljoen euro Schulden > 456 miljoen euro Beurswaarde > 144 miljoen euro Eigenaar > Hein en Veerle Deprez controleren 49 procent

Het bedrijf torst bijna 50 miljoen euro schulden. Om die af te bouwen en de financiële toestand van De Weide Blik te verbeteren voert Deprez gesprekken met zijn banken. Begin juli waren die nog aan de gang, blijkt uit het commentaar bij de jaarrekening. Deprez en zijn medebestuurders gaan ervan uit dat de continuïteit van de vennootschap gewaarborgd is via de verkoop van onderdelen en/of andere activa.

Daar was de commissaris-revisor van De Weide Blik het nog geen maand geleden niet mee eens. Hij onderstreept dat De Weide Blik, ondanks het aflopen van diverse financieringsovereenkomsten, ‘niet in staat is geweest nieuwe of vervangende financieringen te verkrijgen’. Hij twijfelt dan ook aan het vermogen van De Weide Blik ‘om de continuïteit te handhaven’. De commissaris gaf - uitzonderlijk - geen oordeel over de jaarrekening van De Weide Blik, omdat hij onvoldoende informatie kreeg om een waarde te plakken op The Fruit Farm Group en Orchards Invest.

Bovendien dreigen nieuwe problemen. De Nederlandse krant Het Financieele Dagblad meldde gisteren dat The Fruit Farm Group er mogelijk niet in slaagt om binnenkort 60 miljoen euro obligaties terug te betalen. Vandaag komen de obligatiehouders in Gent samen om met de bedrijfstop te onderhandelen over uitstel en een aanpassing van ‘bepaalde voorwaarden’. Deprez was gisteren niet bereikbaar voor toelichting.

Kapitaalverhoging

De problemen bij De Weide Blik hebben tot gevolg dat het voor Deprez nog moeilijker wordt te vermijden dat hij de controle verliest over Greenyard . De schuldenberg van het beursgenoteerde bedrijf is met 456 miljoen euro 7,1 keer hoger dan de brutobedrijfswinst (ebitda), terwijl de banken de grens op 4,25 keer legden.

Sinds januari is het duidelijk dat het bedrijf een kapitaalverhoging moet doorvoeren. Die kan volgens waarnemers oplopen tot 140 miljoen euro. Al maanden is het stil rond de kapitaalverhoging, maar de banken geven Deprez tot de zomer van 2020 de tijd om met een oplossing te komen.

De kans dat Deprez de controle over zijn bedrijf verliest, is groter geworden door de moeilijkheden bij de plantages. Vandaag controleert hij samen met zijn zus Veerle 49 procent van de Greenyard-aandelen. Ook voor de problemen bij De Weide Blik bekend raakten, dachten veel waarnemers dat Deprez op zoek moet naar externe investeerders omdat hij het nodige geld zelf niet kan aanbrengen.

Levensverzekering

Toch vormden de plantages voor Deprez een mogelijke uitweg. Ze zijn voor hem een soort van levensverzekering voor Greenyard, de kern van zijn imperium. Hij zou plantages kunnen verkopen om het geld te investeren in Greenyard. Maar dat scenario lijkt nu te wankelen.

Enkele maanden geleden twijfelden mensen die hem kennen of hij zijn plantages zou willen verkopen om Greenyard te stutten. Om symbolische redenen: Deprez stichtte Greenyard in 1983 als een kleine champignonboerderij. Maar ook wegens de strategie die hij nastreeft: hij wil het hele proces van fruit- en groenteverwerking in handen hebben, van het veld tot de supermarkt.

Maar de voorbije maanden gaf Deprez die strategie eigenlijk al op. Hij begon onderdelen van Greenyard te verkopen. Hoe meer geld zo in het laatje komt, hoe kleiner de kapitaalverhoging moet zijn.

In september verkocht hij de potgrondactiviteiten van Greenyard voor 120 miljoen euro. Een diepvriesfabriek in Hongarije ging ook de deur uit. En het bedrijf wil stoppen met groenten in blik en glazen potten. Die tak wil het verkopen voor minstens 100 miljoen euro, maar een koper is er nog niet. Als het plan doorgaat, is Greenyard alleen nog actief met verse producten en bevroren groenten en fruit.

Operationeel zijn de plantages van de Weide Blik voor Greenyard niet bijster belangrijk. Ze leveren minder dan 5 procent van de groenten en fruit die Greenyard aan supermarkten in heel Europa verkoopt.

