'Greenyard heeft kapitaalverhoging van 70 à 120 miljoen nodig'

Het koersdoel van KBC Securities voor Greenyard zakt van 9,5 naar 5,7 euro, nu het groente- en fruitbedrijf een kapitaalverhoging overweegt. Analisten Alan Vandenberghe en Guy Sips bekritiseren de beperkte duidelijkheid over toekomstige inkomsten van het bedrijf. 'Deze winstwaarschuwing komt heel kort na de investeerdersdag van november.' Dat was een goed moment geweest om de markten grondig te informeren over de omstandigheden die het Greenyard moeilijk maken.