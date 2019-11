Greenyard komt maandag al met halfjaarresulaten

Greenyard wil met de vervroeging de markt informeren over 'belangrijke evoluties binnen het bedrijf'. Maandag om 7.45 uur stuurt de hofleverancier van het groenterayon van onder andere Delhaize, Carrefour en Albert Heijn een persbericht de deur uit.

Wat er precies aan de hand is, staat niet in het persbericht . Maar enkele maanden geleden kondigde het bedrijf aan dat het broedt op een kapitaalverhoging en dat het zijn afdeling conservengroenten en-fruit wil verkopen.

Schulden

Dat komt doordat het bedrijf een erg moeilijk anderhalf jaar achter de rug heeft. De brutobedrijfswinst halveerde vorig jaar naar 64,5 miljoen euro. Dat kwam door een mislukte oogst in de zomer, supermarkten die lagere prijzen eisten en een bacteriƫle besmetting in een Hongaarse fabriek.

De dalende winst was nefast voor de schuldgraad van het bedrijf. De schuldenberg bedroeg afgelopen maart 7,1 keer de brutobedrijfswinst. Dat is veel meer dan de factor 4,25 die de banken als limiet hadden opgelegd.

Greenyard reageerde met een herstructurering, waarbij ook 422 jobs verdwijnen in vestigingen in heel Europa. De verkoop van de conserventak moet minstens 100 miljoen euro opleveren, zei het bedrijf in juni. Met dat geld zou het schulden kunnen afbetalen.