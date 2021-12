Greenyard lonkt opnieuw naar overnames

Na drie jaar crisisjaren presenteert Greenyard een nieuw groeiplan. De groente- en fruitreus zet in op nieuwe producten met hogere winstmarges en overweegt opnieuw overnames in Europa en de VS. Opvallend, overnames brachten het bedrijf de voorbije jaren in gevaar.

De ambities van de strategie die Greenyard vandaag aan zijn aandeelhouders voorstelt, zijn niet min. Tegen het boekjaar 2024-2025 moet de omzet met 650 miljoen aandikken tot 5 miljard euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) zal volgens plan elk jaar met 6 tot 7 procent stijgen naar ruim 200 miljoen euro in 2025. Het bedrijf bekijkt of het voor volgende boekjaar opnieuw een dividend kan uitkeren.

De essentie Na een jarenlange schuldencrisis kondigt Greenyard aan dat het klaar is voor nieuwe groeiplannen.

Het groente- en fruitbedrijf, dat drie jaar geleden in de problemen kwam door met schulden gefinancierde overnames, zegt opnieuw klaar te zijn om bedrijven in Europa en Amerika te kopen.

Daarnaast investeert Greenyard in de ontwikkeling van nieuwe producten, met een hogere winstmarge.

Binnen vier jaar wil het naar 5 miljard euro omzet en 200 miljoen euro brutobedrijfswinst.

Nieuwe producten vormen het hart van het nieuwe plan. ‘We gaan innovatie weer zwaar op de kaart zetten’, zegt CEO Marc Zwaaneveld. ‘Daarom gaan we ook nieuwe productielijnen bouwen. In onze fabriek in Bree komt volgend jaar een nieuwe lijn en ook in een van onze diepvriesgroentefabrieken.' Het bedrijf investeert de volgende drie jaar eenmalig 30 tot 40 miljoen euro.

Greenyard wil vooral investeren in nieuwe kant-en-klare producten. Al jaren maakt het bedrijf maaltijdsalades en boxen met daarin het recept en de ingrediënten voor gerechten als lasagne en soep. ‘Maar we denken dat ook kant-en-klare voorgerechten en plantaardige desserts een groot potentieel hebben’, zegt Zwaaneveld. ‘De nieuwe lijn in Bree zal dan weer sauzen maken met minder bewaarmiddelen.’ Een ander voorbeeld zijn groente- en fruitsappen en plantaardige snacks voor onderweg.

De nieuwe producten moeten Greenyard in staat stellen mee te surfen op de verwachte groei van de markt van plantaardige producten. In 2030 spenderen mensen wereldwijd 162 miljard dollar aan plantaardige voeding, voorspelt het onderzoeksbureau Bloomberg Intelligence. Vorig jaar ging het nog om 29,4 miljard.

In Amerika willen we organisch groeien, maar ook overnames kunnen interessant zijn. Marc Zwaaneveld CEO Greenyard

Met zijn kant-en-klare producten wil Greenyard een antwoord bieden op voeding die om gezondheids- en milieuredenen onder druk staat, zoals vlees en zuivel. ‘Anders dan pakweg de vleesindustrie zijn wij nu al 100 procent bezig met plantaardige en duurzame producten’, zegt Zwaaneveld.

Met zijn nieuwe strategie streeft Greenyard behalve ecologische ook economische voordelen na. Niet toevallig legt Zwaaneveld de nadruk op kant-en-klare bereidingen. Daar valt procentueel meer mee te verdienen dan aan pakweg de appels die Greenyard in bulk levert aan supermarkten als Albert Heijn, Delhaize en tientallen gelijkaardige Europese supermarkten.

Hoewel Greenyard er gigantische hoeveelheden van verkoopt, ligt de winstmarge van basisproducten als vers fruit en verse groenten laag. Van elke 100 euro inkomsten van vers fruit en groenten mocht het 3 euro brutobedrijfwinst (ebitda) in de boeken schrijven. Producten waarmee Greenyard aan de slag gaat door ze bijvoorbeeld in te vriezen of te verwerken tot soep of saus, leveren meer op. De afdeling conserven- en diepvriesgroenten - goed voor een vijfde van de groepsomzet - mag van elke 100 euro omzet 7,40 euro als ebitda boeken.

Overnamehonger

Winstgroei staat hoog op de agenda, zeker na wat Greenyard in de voorbije jaren doormaakte. Hoofdaandeelhouder Hein Deprez kocht en fuseerde meerdere bedrijven. In 2018 probeerde hij zelfs de Amerikaanse fruitreus Dole over te nemen. Op het laatste moment ketste een deal af.

De overnameavonturen zadelden Greenyard op met torenhoge schulden, terwijl de winst daalde. In de zomer van 2019 kwam het bedrijf in gevaar toen de schuldenberg 7,1 keer hoger was dan de ebitda. De Nederlandse manager Zwaaneveld, die bijna drie jaar geleden aan boord kwam als CEO, zette orde op zaken. De schuldgraad daalde naar 2,8. Zwaaneveld wil de schuldgraad nog doen dalen tot onder 2,5 en is van plan de investeringen van volgend jaar te betalen met de kasstroom van het bedrijf.

We lopen niet met ons hoofd in de wolken. Overnames bekijken we selectief. Bedrijven enkel en alleen overnemen om meer omzet te boeken is niet aan de orde. Marc Zwaaneveld CEO Greenyard

Toch zet Greenyard de deur open voor nieuwe schulden. Het is klaar voor nieuwe overnames en fusies. ‘Van kleine, maar ook grotere bedrijven’, zegt Zwaaneveld. Greenyard kijkt zelfs buiten Europa. ‘Amerika is een interessante markt. We zijn er al beperkt actief en willen er organisch groeien, maar ook overnames kunnen interessant zijn om geografisch uit te breiden.’

Greenyard heeft aan de voorbije grillige jaren geen aversie voor overnames overgehouden. ‘Dankzij overnames staan we waar we vandaag staan. Vroeger liep het mis met de integratie van de overgenomen bedrijven. Daar hebben we lessen uit getrokken.’