Greenyard moet vijfde dag op rij spitsroeden lopen

Het is een week van kommer en kwel voor Greenyard. Omdat beleggers vrezen voor een forse kapitaalverhoging komt er maar geen einde aan de afstraffing van het groente- en fruitconcern op de beurs.

Na een duik van 17,5 procent op donderdag zakt Greenyard vrijdag opnieuw weg. Er werd al even een koers van 3,525 euro aangetikt, een nieuw dieptepunt voor de groothandelaar in groenten en fruit. Na een tweede scherpe winstwaarschuwing is het vertrouwen helemaal zoek. Sinds vrijdagavond, toen het aandeel op 7,67 euro sloot, halveerde de koers.