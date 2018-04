Greenyard neemt Ben Fresh helemaal over

De oprichter van het bedrijf dat groenten en fruit levert aan franchisesupermarkten, verkoopt zijn aandelen aan het bedrijf van Hein Deprez.

Het beursgenoteerde Belgische groente- en fruitbedrijf Greenyard verwerft de volledige controle over Greenyard Fresh Direct Belgium, het van oorsprong Kempische bedrijf dat tot voor kort nog Ben Fresh heette.

Greenyard controleerde al 51 procent van het bedrijf, maar nu verkoopt oprichter Ben De Pelsmaeker de andere 49 procent aan het bedrijf van groenteondernemer Hein Deprez. 'Via deze transactie stapt Ben De Pelsmaeker in als aandeelhouder van Greenyard aan 19,68 euro per aandeel', laat Greenyard weten. Hoeveel aandelen De Pelsmaeker krijgt, zegt het bedrijf er niet bij.

Verlies

In de 12 maanden voor maart 2017 boekte het voormalige Ben Fresh 115 miljoen euro omzet. Het was wel verlieslatend. Het bedrijfsverlies bedroeg 2,8 miljoen euro. De Pelsmaeker blijft de leiding geven over de Greenyard-divisie die gespecialiseerd is in de levering van verse groenten en fruit aan supermarkten die worden uitgebaat door zelfstandige ondernemers.