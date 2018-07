Greenyard onder vuur na dodelijke listeriabesmetting

Het Europees voedselagentschap linkt de dood van negen Europeanen in de afgelopen drie jaar aan een besmetting in een Hongaarse fabriek van het Belgische groentebedrijf Greenyard. Nog eens 38 mensen zijn ziek geworden.

In de voeding zat de listeriabacterie. De slachtoffers vielen in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt het Europees voedselagentschap EFSA. 'Diepvriesmaïs en mogelijk andere diepvriesgroenten zijn de waarschijnlijke oorzaak van een besmetting met Listeria monocytogenes die sinds 2015 is voorgekomen in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk', aldus de mededeling.