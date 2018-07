Greenyard raamt impact terugroepactie op 30 miljoen

De groenten- en fruitgroep waarschuwt wel dat het prijskaartje slechts een 'initiële raming' is en het op dit ogenblik onmogelijk is de globale financiële impact van de listeriabesmetting te ramen.

Greenyard schakelt duidelijk een versnelling hoger, na de kritiek van de voorbije dagen op de manke communicatie in reactie op de potentiële link tussen een dodelijke listeriabesmetting en de Hongaarse fabriek van de groep.

In een persbericht geeft de groenten- en fruitgroep een initiële raming voor de lopende terugroepactie van producten, met de boodschap dat het bedrijf 'regelmatig zal updaten'. Want op dit ogenblik is het 'onmogelijk een accurate inschatting te geven van de globale financiële impact van de listeriabesmetting en de terugroepactie'.

Met die disclaimer in het achterhoofd, beloopt het prijskaartje van de lopende terugroepactie 30 miljoen euro, na tussenkomst van de verzekering. Dat is inclusief productkosten, transport, opslag, vernietiging en margeverlies. Ter vergelijking: de groep haalde over het boekjaar tot 31 maart een brutobedrijfswinst (ebitda) van 140 miljoen euro, de nettowinst kwam op 3,4 miljoen euro.

Schuldcovenanten

Tweederde van die kostprijs, 20 miljoen dus, betreft een effectieve uitstroom van cash. De rest, 10 miljoen, gaat om een balansimpact, een boekhoudkundige minwaarde op activa (fabrieken, goodwill etc.) dus.

Opvallend: Greenyard benadrukt dat vier vijfde van de impact 'niet-recurrente' kosten zijn. Dat is belangrijk: analisten stipten eerder al aan dat schuldeisers alleen rekening houden met de recurrente impact op de rendabiliteit om te bepalen of de groep nog aan haar schuldcovenanten voldoet.

Tot slot lijkt de groep nog een mea culpa mee te geven: 'Greenyard begrijpt de vragen die gerezen zijn en onderstreept de zaak heel ernstig te nemen. We hebben alle nodige maatregelen genomen om de voedselveiligheid te verzekeren en we gaan de markt informeren van zodra meer informatie beschikbaar is.'