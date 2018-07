Greenyard roept Delhaize- en Colruyt-producten terug door besmettingsrisico

Vorige week riep Greenyard ook producten terug omdat ze besmet kunnen zijn met de listeriabacterie. De groep onderzoekt nu ook andere fabrieken. 'Maar daar verwachten we geen problemen.'

De Belgische beursgenoteerde groenteverwerker Greenyard roept achttien producten met diepgevroren erwten, gebroken bonen of pastinaak terug die in zijn Hongaarse fabriek werden geproduceerd tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018. Het gaat om een voorzorgsmaatregel. De kans bestaat dat de producten besmet zijn met de listeriabacterie.

Wat wordt teruggeroepen? De terugroeping geldt voor alle producten die de houdbaarheidsdatum nog niet voorbij zijn. Van het merk Pinguin gaat het om de producten erwten extra fijn, erwten zeer fijn, erwten fijn, erwten middelfijn, gebroken bonen, erwten zeer fijn en jonge wortelen, 10 gemengde soepgroenten, minestrone, zomergroenten en fitmix. Van D'Lis wordt de paëlla met zeevruchten en kip teruggeroepen. Bij het merk Delhaize gaat het om extra fijne erwten en jonge wortelen, en een groentemix voor tomatensoep. Daarnaast worden ook nog de nasi goreng en bami goreng van Colruyts huismerk Everyday en de mix paysanne en bio erwten van Colruyts andere huismerk Boni teruggeroepen.

Voeding waarin de listeriabacterie zit kan mensen ziek maken. Symptomen zijn hoofdpijn en koorts. De bacterie kan ook de ernstige ziekte listeriose veroorzaken. Als de producten tijdens de bereiding tot het kookpunt worden gebracht, sterft de bacterie en is het gerecht onschadelijk.

Tweede terugroeping

Negen dagen geleden riep Greenyard nog om dezelfde reden alle diepvriesmaïs terug die in zijn Hongaarse fabriek is geproduceerd. Het bedrijf maakt zich sterk dat de terugroepactie van vrijdag de laatste is.

Het is opvallend dat de Hongaarse fabriek twee jaar lang gevoelig was voor besmettingen. 'We testen onze producten doorlopend op listeria', zegt een woordvoerder van Greenyard. 'Maar in dit geval gaat het om een variant die met oudere onderzoeksmethodes niet getraceerd kon worden. De bacterie is ontdekt door een nieuwe methode.'

Dat doet de vraag rijzen of de bacterie binnenkort ook aangetroffen zal worden in andere fabrieken van Greenyard, dat verschillende vestigingen heeft in heel Europa. 'Als goede husivader controleren we nu onze andere fabrieken met de nieuwe onderzoeksmethode. We worden bijgestaan door experts en we verwachten niet dat er elders problemen zullen opduiken.'

Schade

Het nieuws komt erg ongelegen voor Greenyard. De beurskoers staat al enkele weken onder druk door slechte resultaten in het voorbije boekjaar.

Hoeveel financiële schade de Hongaarse fabriek zal veroorzaken, is nog niet duidelijk. 'We informeren momenteel onze klanten en nemen producten terug. Tegelijk voeren we gesprekken met onze verzekeraars.'

Greenyard moet de productie van de Hongaarse fabriek ook tijdelijk verhuizen. De fabriek ligt sinds eind juni stil.