Greenyard roept Hongaarse groenten massaal terug

Greenyard Frozen Hungary is omzetmatig een kleinere speler binnen de groep, maar bijna 2 jaar productie terugroepen is niettemin een forse ingreep.

Het bedrijf heeft intussen de productie in Hongarije stilgelegd en is een onderzoek gestart. Om zijn klanten te blijven bedienen, zoekt Greenyard naar 'alternatieve toeleveringsmogelijkheden'.

'Slecht nieuws'

Wat de financiële impact is, is nog niet duidelijk. Greenyard Frozen Hungary - goed voor 24 miljoen euro jaaromzet - is een eerder kleine tak binnen de groep van Hein Deprez. Maar gezien de omvang van de terugroepactie (bijna 2 jaar productie), kan de schade aanzienlijk oplopen.

Voor Hein Deprez (en de andere aandeelhouders) komt de Hongaarse tegenvaller op een moment dat het bedrijf al onder zware druk staat. Het aandeel is dit jaar al bijna 40 procent in waarde gedaald en is daarmee een van de grote verliezers op Euronext Brussel. De resultaten van het voorbije boekjaar toonden aan hoe moeilijk het is voor Greenyard om winst te maken met de verkoop van groenten en fruit.