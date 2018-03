Greenyard sluit twee Duitse distributiecentra

De afdeling Greenyard Fresh Germany investeerde de laatste twee jaren sterk in haar distributiecentra. Vorig jaar werd het nieuwe distributiecentrum in Eitting, dichtbij München in gebruik genomen en in februari dit jaar opende het nieuwe distributiecentrum in Ginsheim-Gustavsburg, nabij Mainz. Ze maken gebruik van de recentste technologieën op vlak van rijpen, verpakken en bewaren en zijn vlot bereikbaar.