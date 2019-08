Greenyard snoeit in directielonen na zwaar jaar

De fruit- en groentegroothandel Greenyard heeft het moeilijk en dat heeft gevolgen voor het loonbeleid aan de top. Het loon van de directie daalt, maar dat van de voorzitter stijgt.

Het Belgische beursgenoteerde familiebedrijf Greenyard past zijn loonbeleid aan na een moeilijk jaar. Eind maart eindigde het boekjaar met 192 miljoen euro verlies. Bovendien had het bedrijf 456,3 miljoen euro schulden. Een bedrag dat 7,1 keer hoger is dan de brutobedrijfswinst (ebitda).

Daarom is het bedrijf bezig aan een herstructurering waarbij 422 jobs verloren gaan, bedrijfsonderdelen worden verkocht en binnen een jaar een kapitaalverhoging wordt doorgevoerd.

Intenser

De problemen bij de Europese topspeler hebben ook gevolgen voor de lonen van de topmensen. Uit de pas gepubliceerde uitnodiging voor zijn algemene vergadering blijkt dat Greenyard zijn aandeelhouders in september vraagt om voorzitter Koen Hoffman voor het lopende boekjaar een vergoeding te geven van 142.500 euro. Het gaat om een vast bedrag. Er komt niets bij per vergadering die hij bijwoont.

De voorzitter steekt meer tijd in zijn job en de intensiteit ligt hoger. Dennis Duinslaeger Woordvoerder Greenyard

Dat was anders in het afgelopen boekjaar. Toen kreeg hij 102.500 euro. Dat bedrag bestond uit een vaste vergoeding, maar ook uit vergoedingen die hij kreeg per vergadering.

'We voeren de aanpassing door omdat er meer vergaderingen zijn door de hervormingen die Greenyard doorvoert', zegt woordvoerder Dennis Duinslaeger. 'De voorzitter steekt meer tijd in zijn job en de intensiteit ligt hoger.'

Voor de andere bestuurders verandert er niets. 'De rol van de voorzitter is groter dan die van de andere bestuurders', zegt Duinslaeger.

Bonus

De directie krijgt een lagere vergoeding. De grootste impact is er bij de CEO's. CEO Hein Deprez kreeg vorig boekjaar nog 750.000 euro zonder bijkomende bonus. Zijn vaste vergoeding daalt in het huidige boekjaar naar 600.000 euro. Maar hij kan zijn loon verhogen naar het oude niveau als hij doelstellingen haalt, valt te lezen in het jaarverslag.

600.000 Vergoeding De vaste vergoeding voor de CEO daalt van 750.000 naar 600.000 euro.

Voor Marc Zwaaneveld geldt hetzelfde. Hij is sinds februari CEO naast Deprez. Voor het afgelopen boekjaar krijgt hij een vergoeding van 144.178 euro, omdat hij niet het hele boekjaar CEO was.

Ook de rest van de directie levert in. Hun gezamenlijke vaste vergoeding daalt met 169.000 euro naar 2,5 miljoen euro. Ze krijgen ook geen bonus, terwijl ze in het boekjaar 2017 nog gezamenlijk een bonus van 941.000 euro kregen.

Dubbel stemrecht

Opvallend is wel dat de post 'andere vergoedingen' van de directie stijgt van 9.000 euro in het boekjaar 2017 naar 131.000 euro in 2018. Onder die post vallen onkosten van leden die als zelfstandigen werkzaam zijn.

Het is opmerkelijk dat er op de algemene vergadering niet wordt gesproken over de invoering van dubbel stemrecht. In mei suggereerde Deprez nog de invoering van dubbel stemrecht bij zijn bedrijf. Dat maakt het voor referentieaandeelhouders makkelijker om de controle over hun bedrijf te behouden. Dat is relevant voor Greenyard, want door de kapitaalronde die op til staat is het niet ondenkbaar dat Deprez de controle over zijn bedrijf verliest.