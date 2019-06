Greenyard staat voor jaar van de waarheid

Beleggers die hoopten dat Greenyard dinsdag, bij de publicatie van de rotslechte jaarcijfers, meer uitleg zou geven over de aangekondigde hervormingen en kapitaalverhoging, kwamen van een kale reis terug.

Het fruit- en groentenconcern biechtte een nog groter dan verwachte schuldratio op, en staat de komende maanden voor cruciale beslissingen. Dat zich in april een pril herstel aftekende, was een doekje voor het bloeden. 'Ik mis concrete cijfers in de goednieuwsshow, zegt een analist.

'2018 was het meest uitdagende jaar in de geschiedenis van het bedrijf', erkende Hein Deprez, de co-CEO en hoofdaandeelhouder van het beursgenoteerde Greenyard, bij de aankondiging van de jaarresultaten voor het boekjaar dat in maart eindigde. Toch lijkt er niet onmiddellijk veel beterschap in zicht. De huidige situatie laat geen tegenvallers meer toe, en het blijft wachten op concrete beslissingen die de toekomst van het bedrijf veilig stellen.

1. Wat is het probleem?

Greenyard kampt met een schuldencrisis. Deprez bouwde in 30 jaar een bedrijf dat jaarlijks voor bijna 4 miljard euro groenten en fruit verkoopt aan supermarkten. Dat deed hij via met leningen betaalde overnames. Eind maart had Greenyard 456,3 miljoen euro schulden. Dat is 37,2 miljoen euro meer dan het jaar voordien.

Het grote probleem is dat de schuldenberg 7,1 keer hoger is dan de brutobedrijfswinst (ebitda). Die laatste kwam uit op 64,5 miljoen euro. Dat is de helft minder dan in 2017, maar het bedrijf had begin dit jaar al gewaarschuwd dat de winst op dit niveau zou uitkomen.

De schuldratio van 7,1 is prangender dan algemeen aangenomen. De meeste analisten gingen uit van een ratio van 5 of 6. 'Wellicht heeft de markt te weinig rekening gehouden met enkele eenmalige kosten', zegt een Greenyard-woordvoerder.

2. Wat is de oorzaak van het probleem?

Dat de schulden de pan uit swingen, heeft drie oorzaken. Ten eerste moet Greenyard zijn prijzen verlagen. 'We merken dat retailers (supermarkten, red.) sinds enkele jaren steeds meer druk zetten op de prijzen', zegt financieel directeur Geert Peeters.

Ten tweede speelde de mislukte oogst van de droge zomer van 2018 het bedrijf parten. De kosten liepen op, want van sommige groenten en fruit waren er tekorten en de vruchten die beschikbaar waren, waren vaak van slechte kwaliteit.

Tot overmaat van ramp werd in de zomer de listeriabacterie aangetroffen in een Hongaarse diepvriesgroentefabriek. De Europese voedselwaakhond EFSA bracht de fabriek in verband met negen overlijdens en 38 ziektegevallen. Greenyard moest uit heel de wereld producten terugroepen en de fabriek desinfecteren. De hele operatie kostte 25,7 miljoen euro.

3. Welke maatregelen neemt Greenyard?

Greenyard voert een herstructurering door. Daarbij verdwijnen 422 jobs. De belegger krijgt geen dividend voor het boekjaar 2018.

Nog belangrijker is dat het bedrijf zijn afdeling conservengroenten - met een grote fabriek in Bree - wil verkopen. Geruchten dat die verkoop mislukt is, noemt het bedrijf 'fake news'. Het is de bedoeling dat de verkoop 100 miljoen euro oplevert.

Daarbovenop wil Greenyard 50 tot 75 miljoen ophalen door nog andere bedrijfsonderdelen te verkopen. Het gaat om kleinere entiteiten, zoals losstaande fabrieken en andere gebouwen. Maandag ging de beruchte Hongaarse fabriek de deur uit voor een onbekend bedrag.

De vraag rijst of de groep de beoogde som verzameld krijgt. In december verkocht ze al haar potgrondtak. Daarvoor kreeg ze 120,9 miljoen euro, waarmee ze schulden kon afbetalen. Maar de verkoop gebeurde onder druk en daardoor met een minwaarde van 49,7 miljoen.

4. Hoe zit het met de langverwachte kapitaalverhoging?

Het koninginnenstuk van de hervormingen die Deprez en de nieuwe co-CEO Marc Zwaaneveld doorvoeren, is een kapitaalverhoging. Die kan volgens waarnemers oplopen tot 140 miljoen euro. Maar daar was dinsdag weinig nieuws over.

Greenyard spreekt met 'een selectie van belangrijke investeerders'. Voor het einde van dit boekjaar - in maart 2020 - moet de kogel door de kerk zijn. 'We zijn bezig met gesprekken die meer dan aftastend zijn', is het enige wat Greenyard er voorlopig over kwijt wil.

'Dat het zo lang duurt, komt omdat Greenyard afwacht hoeveel het krijgt voor zijn conserventak', zegt beursanalist Alan Vandenberghe (KBC Securities). 'Daarnaast moet het bedrijf eerst aantonen dat de herstructurering vruchten afwerpt. Dat is uiteraard belangrijk voor kandidaat-investeerders.'

5. Werpt de herstructurering vruchten af?

De jongste weken verspreidt Greenyard persberichten met goed nieuws. Het sloot nauwere samenwerkingen met supermarktketens zoals Delhaize, Carrefour België en het Britse Tesco. De fabriek in Hongarije is verkocht. En de resultaten van april waren beter dan die van vorig jaar en overstegen naar eigen zeggen de verwachtingen van het bedrijf.

'Dat is goed nieuws', zegt analist Vandenberghe. 'Maar in de communicatie van Greenyard mis ik concrete cijfers. Die zijn belangrijk om een oordeel te vellen.'

Bij Tesco vult Greenyard binnenkort het hele diepvriesrayon. Maar wat Deprez de voorbije jaren al leverde aan de Britten, is niet duidelijk. Aan Delhaize zal Greenyard 'aanzienlijk meer' leveren, maar hoeveel blijft vaag. Ook naar de verkoopprijs van de Hongaarse fabriek is het raden.