Greenyard stapt in Israëlische fruitinkoper

De beursgenoteerde voedingsgroep koopt 49 procent van het Israëlische Mor International, dat gespecialiseerd is in exotisch fruit als mango's avocado's en kaki's.

Greenyard versterkt zijn bevoorradingsketen voor exotisch fruit. De groenten- en fruitmultinational van Hein Deprez neemt 49 procent over van Mor International en krijgt een optie om meerderheidsaandeelhouder te worden. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Mor International is gespecialiseerd in de inkoop en verkoop van exotisch fruit, van mango’s, avocado’s, kaki's en granaatappels tot verse dadels en paprika’s. Het bedrijf heeft langetermijnrelaties met telers in Israël en andere landen en realiseert een omzet van 50 miljoen euro.