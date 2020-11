Greenyard temt schuldenbeest

Voornamelijk het segment 'verse groenten', profiteert van de covidcrisis dankzij de toename van het aantal huisbereide maaltijden. Greenyard nam zijn rol als covidwinnaar in het eerste halfjaar te baat om zijn zware schuldenlast te milderen. De beursgenoteerde groentenboer maakt bekend dat het zijn schuldgraad in de voorbije zes maanden fors kon verbeteren. De schuldhefboom daalde van een factor 7,2 naar een factor 4.

De beursgenoteerde groentenboer stelt zichzelf de doelstelling om zijn schulden die in december 2021 op vervaldag komen, nog dit jaar te herfinancieren en daarmee de vervaldata van die schuld dus verder in de toekomst te schuiven. Daarover startte het gesprekken op met de banken.

Op omzet en winstvlak scoort Greenyard licht boven de eigen verwachting met een forse verbetering op beide fronten. In de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar zag het bedrijf de omzet op groepsniveau met 10 procent aandikken naar 2,2 miljard euro. De brutobedrijfswinst ging met 19 procent de hoogte in ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en klokt af op 56,6 miljoen euro. Een verdere verhoging van de prognoses doet Greenyard niet. Het blijft bij zijn eerdere (reeds verhoogde) doelstelling om om dit jaar een brutobedrijfswinst van 106 à 110 miljoen euro in de boeken te zetten.