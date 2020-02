Greenyard toont teken van beterschap

Alan Vandenberghe van KBC Securities is positief over de cijfers van de fruitreus, maar tegelijkertijd voorzichtig. 'De positieve trend in de omzetgroei is bevestigd en de prognose voor een brutobedrijfswinst van tussen 88 en 93 miljoen bleef onveranderd. We zijn tevreden met de positieve evolutie van de verkopen maar zonder informatie over marges of schuldafbouw blijven wij voorzichtig. Door de lage marges heeft zelfs een sterke omzetgroei een beperkte invloed op de winstgevendheid en de cashflow.'