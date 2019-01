Greenyard-topman Deprez ziet 340 miljoen in rook opgaan

Hein Deprez bezit via de vennootschappen Deprez Holding en Food Invest 49,3 procent van de aandelen Greenyard . Deprez' aandelen waren een jaar geleden 468 miljoen euro waard. Een aandeel van de fruit- en groentegroep was toen 21,40 euro waard.

Na de mokerslag van deze zomer rond de listeriabesmetting in een van Greenyards fabrieken en de stevige winstwaarschuwing van vandaag is het aandeel slechts 5,70 euro meer waard of zo'n 73 procent minder dan twaalf maanden geleden. De waarde van het belang van sterke man Deprez smolt tot 124 miljoen - of 344 miljoen minder dan toen.