Greenyard trekt winstprognose op

Tomaten worden getrieerd in een magazijn van Greenyard.

Het fruit- en groenteconcern Greenyard zag in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar niet alleen de omzet sterk stijgen, maar wist ook de rendabiliteit op te krikken.

Greenyard verraste eind augustus met een sterke kwartaalupdate. In de periode april-juni dikte de omzet met 11,4 procent aan tot 1,15 miljard euro. De groep uit Sint-Katelijne-Waver gaf daarvoor een dubbele verklaring: supermarkten kopen meer aan bij Greenyard en door het vele thuiswerken worden meer groenten en fruit geconsumeerd.

Nu blijkt dat niet alleen de omzet is gestegen, maar ook de rendabiliteit is verbeterd. De 'verschillende transformatie-initiatieven' die het voorbije halfjaar werden doorgevoerd - na een bijzonder moeilijke periode waarin Greenyard dreigde te bezwijken onder zijn schuldenlast - werpen hun vruchten af.

Het bedrijf zegt in een niet-aangekondigde update dat het blijft werken 'aan een structurele verbetering van de marge, de winstgevendheid en de kasstroom'. De aangepaste ebitda-marge (de verhouding tussen brutobedrijfswinst en omzet zonder uitzonderlijke elementen, red.) is in het eerste kwartaal gestegen.

Partnerschappen

Dat is vooral te danken aan het Fresh-segment (verse groenten en fruit), waar de marge met ruim 25 procent verbeterde. Greenyard schrijft dat toe aan de verdere uitbouw van de partnerschappen (nauwe samenwerking met supermarktketens) en aan de andere langdurige commerciële relaties. De verbetering werd verder in de hand gewerkt door de inkoopstromen - sourcing in het jargon - beter af te stemmen en door verdere kostenbeheersing.

Greenyard verwacht nog verdere positieve ontwikkelingen in volumes, kosten en marge.

Greenyard verwacht nu voor het eerste halfjaar (april-september) een aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) van circa 55 miljoen euro. Dat zou zo'n 15 procent beter zijn dat het cijfer van een jaar eerder (47,6 miljoen euro).