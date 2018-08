Greenyard vaart door perfecte storm

Door stevige concurrentie in België en Duitsland, een tekort aan groenten door extreme droogte en een fabriek die mogelijk besmet is, zal de winst van Greenyard dit jaar allicht een kwart lager liggen.

Het Belgische Greenyard , dat in heel Europa en daarbuiten fruit en groenten verkoopt aan supermarkten, krijgt maandag klappen op de beurs. De koers zakte tot 7 procent omdat het bedrijf van Hein Deprez heeft aangekondigd dat de brutobedrijfswinst zonder eenmalige effecten (rebitda) dit jaar waarschijnlijk 25 procent lager zal liggen dan het vorige boekjaar, waarin het ook slechter dan verwacht presteerde. Eerder was voor het boekjaar 2018 een groei van 10 procent vooropgesteld.

Dat de winst daalt, is erg nadelig voor het bedrijf, want de schuldgraad - de brutobedrijfswinst tegenover de schuld - stijgt erdoor. Volgens berekeningen van het beurshuis Degroof Petercam zal de schuldgraad dit jaar oplopen tot 3,7, terwijl Greenyard met de banken heeft afgesproken niet verder te gaan dan 3,5. Om de schuldgraad af te bouwen overweegt het activiteiten te verkopen, maar welke precies blijft onduidelijk.

De groep heeft het moeilijk omdat ze op verschillende fronten zwaar de wind van voren krijgt.

1. Verhevigde concurrentie in Duitsland

De omzet en de winst van Greenyard kregen in het kwartaal dat eind juni eindigde klappen door een verhevigde concurrentie in Duitsland, een erg belangrijke afzetmarkt voor Deprez en co. Een grote Duitse supermarktketen heeft beslist meer fruit en groenten in te kopen bij boeren. De Duitsers hopen meer winst te boeken door tussenhandelaars als Greenyard uit te schakelen.

Greenyard lijkt zijn concurrenten in Duitsland en België goed de baas te kunnen, maar het bedrijf moet daar veel inspanningen voor doen Analist

'De keten verkocht al voor 200 miljoen euro eigen fruit en groenten en dat heeft ze opgedreven naar 1 miljard van haar totale groenteomzet van 2,5 miljard’, zei CEO Deprez onlangs. Hij benadrukte wel dat zijn bedrijf er nog goed vanaf komt. 'Greenyard verloor maar 50 miljoen euro omzet. Onze concurrenten verloren de rest.'

Greenyard is volgens de topman nog altijd de voorkeurspartner van de keten. Maar om die positie te blijven bekleden moest het zijn prijzen verlagen.

2. Prijsdaling in België

Op thuismarkt België neemt de concurrentie ook toe. Ook hier moest Greenyard zijn prijzen verlagen om op een goed blaadje te staan bij supermarktketens. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld zijn samenwerking met Carrefour verstevigd. In ruil voor lagere prijzen probeert Carrefour zijn tientallen zelfstandige winkeluitbaters ervan te overtuigen om hun fruit, groenten maar ook andere verse producten via Greenyard te kopen.

Ook voor Delhaize moest Greenyard een tandje bijsteken. In ruil voor lagere prijzen mag Greenyard de hofleverancier worden van het fruit- en groenterayon van Delhaize. Die rol bekleedde het al bij zusterketen Albert Heijn.

'Greenyard lijkt zijn concurrenten in Duitsland en België goed de baas te kunnen, maar het moet daar veel inspanningen voor doen', zegt een analist. 'De concurrenten laten het er niet bij en proberen terrein terug te winnen door hun prijzen te verlagen. De markt moet in Duitsland en België een nieuw evenwicht vinden.'

3. Groentetekort door droogte

Sinds mei kampen landbouwers in heel Europa met erg droog en warm weer. Door de hitte zijn enkele oogsten mislukt en ook dat zal gevolgen hebben voor de jaarresultaten van Greenyard. 'De oogst van erwten was erg slecht', zegt Deprez. 'De eerste oogst bonen is ook slecht en van de tweede oogst - gepland voor oktober - is een deel niet ingezaaid door de slechte omstandigheden.'

Door de schaarste zal Greenyard de grootste moeite hebben om supermarkten in de komende maanden te voorzien van bepaalde diepvries- en conservengroenten. Van sommige produten is er 30 tot 50 procent minder voorraad in vergelijking met vorig jaar.

Ook voor vers fruit en groenten zijn de gevolgen van de hitte groot. 'In het najaar kan schaarste optreden, waardoor de prijzen kunnen stijgen', zegt Deprez. 'Hoeveel precies valt moeilijk te voorspellen.'

4. Mogelijke besmetting in fabriek

Begin juli raakte bekend dat het Europese voedselagentschap EFSA denkt dat een Hongaarse diepvriesgroentefabriek van Greenyard de oorzaak is van de overlijdens van negen Europeanen. Nog eens 38 zouden ziek geworden zijn na groenten te hebben gegeten die besmet waren met de listeriabacterie.

Onmiddellijk moest Greenyard zijn fabriek stilleggen en producten terugroepen uit de hele wereld. Die terugroepactie zal naar schatting 30 miljoen euro kosten, waarvan minder dan 20 procent een impact zal hebben op de rebitda.