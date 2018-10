Greenyard valt in de smaak bij Kabouter

Het Amerikaanse hefboomfonds Kabouter Management heeft een belang opgebouwd van 8,64 procent in de groente- en fruithandelaar Greenyard. Dat blijkt uit een transparantiemelding.

Kabouter dook afgelopen februari voor het eerst op in de lijst van grote Greenyard-aandeelhouders. In maart meldde het fonds al een belang van 5 procent aan. Omdat de aandeelhouders van Greenyard recent een nieuwe aanmeldingsdrempel van 7,5 procent goedkeurden, was Kabouter verplicht om haar belang van 8,64 procent te melden.

Naar de precieze motieven van de Amerikaanse aandeelhouder blijft het raden. We stelden het fonds enkele vragen per mail, maar ontvingen nog geen antwoord.

Kabouter Management omschrijft zichzelf als een vermogensbeheerder die investeert in ‘onontdekte bedrijven in niet-Amerikaanse groeisectoren op lange termijn’. Het fonds zegt zijn participatie typisch aan te houden tot het bedrijf in kwestie ‘ontdekt’ wordt door grote institutionele aandeelhouders en ze met een meerwaarde kunnen verkopen. Ook zegt het fonds af en toe zijn toevlucht te nemen tot ‘vriendelijk aandeelhoudersactivisme’ om het hele proces te versnellen.

Greenyard is niet het eerste bedrijf op de Brusselse beurs dat Kabouter in zijn rangen telt. In 2014 dook het fonds op bij het Belgisch-Franse IT-bedrijf Econocom, dat toen volgens Kabouter sterk ondergewaardeerd werd. Econocom kampte toen met moeilijkheden rond de integratie van het Franse bedrijf Osiatis, maar Kabouter oordeelde dat die van tijdelijke aard waren. In de twee jaar daarna verdubbelde de koers van het IT-bedrijf.

De instap van Kabouter in Greenyard lijkt op het eerste zicht niet ingegeven door de koersval die het bedrijf maakte in reactie op de listeriabesmetting in één van zijn Hongaarse fabrieken. Dat nieuws dateert immers van juli, toen Kabouter al een belang van minstens vijf procent had opgebouwd.