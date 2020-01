Greenyard verkoopt Portugese vrachtwagens

De groente- en fruitleverancier van Delhaize, Albert Heijn en Carrefour verkoopt zijn Portugese logistieke dienst aan de directie en het investeringsfonds Vallis Capital Partners. 'Onze relatie met het managementteam is zeer waardevol geweest', zegt CEO Hein Deprez. 'Maar de synergieën zijn afgenomen omdat Greenyard zich concentreert op haar kernactiviteiten in andere landen.'

Hoeveel Greenyard ervoor krijgt, wordt niet bekend gemaakt. Maar het bedrijf zal de opbrengsten gebruiken om zijn schuldgraad verder te verlagen. Een jaar geleden kwam Greenyard in de problemen omdat het bedrijf te veel schulden had ten opzichte van de toen dalende winst.

Herstructurering

Eind september had Greenyard 503 miljoen euro schulden. Met de bruto bedrijfswinst (ebitda) van de twaalf maanden ervoor zou de groep er theoretisch 7,2 jaar over doen om al haar schulden af te betalen. Voor de banken is die 7,2 te veel. Ze legden de lat op 4,25 en eisten al in het voorjaar maatregelen.