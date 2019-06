Greenyard verkoopt distributiecentrum in Duitsland

De Belgische groenteverwerker verkoopt zijn kleinste distributiecentrum in Freiburg aan een lokaal familiebedrijf.

Het nieuws over de verkoop werd vrijdag gemeld door meerdere vakbladen en is intussen bevestigd door Greenyard . Hoeveel de beursgnenoteerde groep ontvangt met de verkoop van het distributiecentrum aan de lokale familie Heinzmann, werd niet bekendgemaakt.

Het complex in de Zuidwest-Duitse stad was met de jaren uitgegroeid tot een distributiescentrum voor klanten in de cateringbusiness. Dat vergt een meer maatgerichte aanpak die minder bij de strategie van Greenyard paste;