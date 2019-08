Greenyard verwacht verdubbeling winst in eerste jaarhelft

De groenten- en fruitverwerker Greenyard zegt dat het herstel van zijn winstmarges is ingezet, met een verwachte ‘versnelling’ van de winstgevendheid in de tweede helft van het boekjaar.

In een trading update geeft het door hoge schulden geplaagde groentenbedrijf van Hein Deprez uitzonderlijk een winstverwachting mee. In de eerste helft van dit boekjaar (april tot september) zou de ‘aangepaste ebitda’ of brutobedrijfswinst moeten uitkomen op 43 à 45 miljoen euro. Dat zou een verdubbeling inhouden tegenover de 23,3 miljoen uit de vorige jaarhelft.

De besparingen uit het ‘transformatieplan’ van Greenyard zouden bovendien een toenemende impact moeten kennen in de tweede jaarhelft, klinkt het. Daarmee lijkt Greenyard goed op weg om de verwachtingen in te lossen van de enkele analisten die het aandeel nog volgen. KBC Securities mikt voor het boekjaar 2019-2020 op een ebitda van 58 miljoen, tegenover 64 miljoen vorig boekjaar. Greenyard zelf hoopt de ebitda elk jaar met 20 miljoen euro te doen stijgen, om in 2020-2021 de kaap van 100 miljoen te ronden.

Verse groenten

De omzet van Greenyard daalde in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar (april tot juni) met 2,6 procent of 28 miljoen tot 1,03 miljard euro. Dat was te wijten aan de terugval in de verkoop van verse groenten en fruit met 4 procent, enerzijds door het stopzetten van verlieslatende contracten en anderzijds door prijzendruk op sommige producten, zoals druiven, meloenen en citrusvruchten.

De verkoop van groenten in diepvries en in blik deed het beter met een omzetstijging van 4,1 procent, maar die afdeling heeft maar een vijfde van de omvang van de verse producten.

Het herstel van de winstgevendheid is van cruciaal belang voor Greenyard, dat een absoluut rampjaar achter de rug heeft. In het boekjaar 2018-19 zakte niet alleen de omzet met 4,3 procent, maar halveerde ook de brutobedrijfswinst (ebitda). Door eenmalige kosten en afboekingen dook de groep netto 192 miljoen euro in het rood. Greenyard werd vorig jaar geconfronteerd met aanhoudende druk in diverse kernmarkten, terwijl de droogte voor aanvoerproblemen zorgde. Daarnaast werd het bedrijf geconfronteerd met een listeriabesmetting in zijn Hongaarse fabriek, wat een grootschalige terugroepingsactie noodzaakte.