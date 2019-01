Greenyard wikt kapitaalverhoging na slechte resultaten

Dat heeft belangrijke gevolgen voor het bedrijf, want Greenyard had het de voorbije kwartalen al moeilijk. Doordat de schuldgraad groter werd dan 3,5 keer de brutobedrijfswinst, verkocht Greenyard in september zijn potgronddivisie. Nieuwe desinvesteringen zijn een optie, zegt Deprez. 'Geen kernactiviteiten of hele divisies, eerder sale- en leaseback operaties van vastgoed.'

Of hij daar zelf aan deelneemt is nog niet duidelijk. 'We bekijken alles stap per stap. Als er meer info is, zullen we die communiceren.’ Zo lijkt Deprez de deur open te zetten voor een nieuwe partner, waardoor zijn greep op het bedrijf losser zou worden.

Volgens Deprez had zijn bedrijf eind vorig jaar last van forse druk in Duitsland en België. Supermarkten eisen er lagere prijzen. 'Het herstel waarop we hadden gerekend, was er niet.’