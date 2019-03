Greenyard wil conserventak verkopen en 422 jobs schrappen

Waarom doet Greenyard dit?

Al een jaar zit Greenyard in een negatieve spiraal. Zeker in Duitsland en België moet de fruit- en groenteverkoper zijn prijzen verlagen om in de gratie van de supermarkten te blijven. Ruim een maand geleden stuurde het bedrijf een forse winstwaarschuwing uit. De brutobedrijfswinst (ebitda) zal in het boekjaar dat eind maart stopt rond 60 tot 65 miljoen euro liggen. De helft minder dan het boekjaar ervoor. De winstwaarschuwing deed de alarmbellen afgaan, want het bedrijf kan zijn schulden onvoldoende afbetalen. Door verschillende overnames en fusies heeft Greenyard zo’n 350 miljoen euro schulden, ramen analisten. Ondernemer Deprez bouwde zijn bedrijf sinds de jaren 80 uit van een kleine champignonkweker naar een bedrijf dat 4 miljard euro omzet boekt in Europa en ver daarbuiten. Om overnames van veel grotere bedrijven te betalen, leende hij geld. Doordat de winst sinds een jaar daalt, stijgt de schuldgraad. Van de banken mag de schuldenberg maximaal 4,25 keer hoger zijn dan de brutobedrijfswinst. Maar Greenyard zit aan factor 5 tot 6. Door eerdere problemen versoepelden de banken het maximum eind 2018 van factor 3,5 naar 4,25. In een poging het tij te keren, verscheen saneerder Marc Zwaaneveld in de directie van Greenyard. Hij werkt aan een transformatieplan. Het bedrijf bekijkt of het onderdelen kan verkopen, zoals gebouwen. Er staat ook een kapitaalverhoging van 80 tot 140 miljoen euro, of misschien wel meer. Daardoor dreigt Hein Deprez de controle over zijn bedrijf te verliezen. Met zus Veerle Deprez heeft hij 49,3 procent in handen. Ook operationeel werd hij minder machtig. Toen Zwaaneveld eind januari in de directie kwam, werd hij nog ‘chief transformation officer’. Twee weken later werd hij co-CEO. Zo staat hij op gelijk hoogte met Deprez, die ook co-CEO is. Sinds januari 2018 daalde de beurskoers van Greenyard met 60 procent. Het bedrijf is nu zo’n 150 miljoen euro waard.