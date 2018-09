'Greenyard zal deze storm overleven'

Het fruit- en groenteconcern Greenyard verkeert in moeilijk vaarwater. Door de lagere winstvooruitzichten, steeg de schuldgraad van het bedrijf. Dat is een probleem, want met de banken had Greenyard afgesproken dat de schuldgraad niet groter mag zijn dan 3,5 keer de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda). Greenyard is erin geslaagd de banken te overtuigen tot maart volgend jaar tijdelijk een hogere schuldgraad toe te staan.