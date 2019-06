Greenyard ziet schulden flink oplopen

De schuldgraad van Greenyard loopt op tot factor 7. Er is nog steeds weinig concreet nieuws over de kapitaalverhoging die op til staat bij Greenyard. Het bedrijf schrapt wereldwijd 422 jobs.

Greenyard kende een erg moeilijk jaar, leren de jaarresultaten. De brutobedrijfswinst (ebitda) bedroeg vorig jaar 64,5 miljoen euro. Dat is de helft minder dan een jaar eerder. Na een winstwaarschuwing enkele maanden geleden zei Greenyard dat de ebitda tussen 60 en 65 miljoen euro zou uitkomen. Netto was er 192 miljoen euro verlies, tegenover 1,7 miljoen euro verlies in 2017. De aandeelhouders van het Belgische beursgenoteerde fruit- en groentebedrijf krijgen geen dividend voor het boekjaar dat op 31 maart eindigde.

Schulden

Doordat de winst fel daalde, steeg de schuldgraad. De schuldenberg is intussen 7 keer hoger dan de brutobedrijfswinst. In 2017 was de schuldratio nog 2. Eind maart had Greenyard 456,3 miljoen euro schulden. Dat is 37,2 miljoen euro meer dan in 2017.

Daarmee ligt de schuldgraad nog wat hoger dan veel waarnemers vermoedden. Algemeen werd uitgegegaan van factor 5 tot 6.

Om de schuldencrisis op te lossen broedt de groep op een kapitaalverhoging. Volgens analisten moet Greenyard op zoek naar 80 tot 140 miljoen euro. Daarvoor heeft het nieuwe investeerders nodig.

Veel nieuws daarover is er nog niet. 'In de afgelopen maanden is Greenyard gesprekken gestart met een selectie van mogelijke belangrijke investeerders', klinkt het in een persbericht. Het is de bedoeling om de operatie voor maart 2020 uit te voeren.

Verkopen

Greenyard probeert de zwaarte van de kapitaalverhoging te verkleinen door bedrijfsonderdelen te verkopen. Maandag verkocht het een Hongaarse fabriek voor een onbekend bedrag. Eind 2018 ging de potgrondtak de deur uit voor 120,9 miljoen euro.

Ook de afdeling conservengroenten- en fruit staat te koop. Ook daar is weinig nieuws over. 'Greenyard is begonnen met het bekijken van de verkoop van haar Prepared divisie. Dit project blijft verder lopen.'

Intussen probeert Greenyard zich operationeel te versterken. In verschillende landen verdwijnen in totaal 422 jobs. Daarnaast sloot het bedrijf nauwere samenwerkingen af met grote Europese supermarktketens zoals het Delhaize, Carrefour België en het Britse Tesco.