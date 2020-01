Groen flesje moet Stella Artois exclusiever maken

Elders in de wereld wordt Stella Artois al jaren in groene flesjes verkocht.

De bierbrouwer AB InBev verkoopt binnenkort geen Stella Artois meer in bruine flesjes.

'We willen het exclusievere imago van Stella in de verf zetten en het verschil maken met andere pilsen', zegt woordvoerder Laure Stuyck. Daarom verkoopt AB InBev binnenkort zijn pils Stella Artois niet meer in bruine flesjes, maar in groene.

Met hetzelfde doel schafte AB InBev in 2016 het 'ribbelglas' af. Dat klassieke bierglas werd vervangen door een meer luxe glas met een voet, de 'chalice'. Toch kunnen café-uitbaters Stella vandaag nog schenken in volkse 'boerkes'-glazen zonder ribbels.

Publiekspils

Stella Artois is in de hele wereld een van de drie topmerken van AB InBev, naast het Amerikaanse Budweiser en het Mexicaanse Corona. AB InBev zet het merk qua prijs en uitstraling overal in de markt als luxebier. Buiten België wordt Stella al jaren verkocht in groene flesjes. Ook andere internationale pilsen met een luxe-imago zitten in groene flesjes. Denk aan het Nederlandse Heineken en het Tsjechische Pilsner Urquell.

In de jaren 70 werd Stella Artois bij uitstek populairste Belgische bier.

In België is Stella Artois sinds zijn ontstaan in 1926 een publiekspils. In de jaren 70 was Stella al even het populairste Belgische bier. Maar nadien brokkelde de toppositie pijlsnel af door een slecht imago. Stella zou zijn drinkers meer dan andere pilsen hoofdpijn bezorgen.

Britten

Toen de Leuvense Stella-brouwer Artois in 1987 met zijn Luikse collega Piedboeuf fuseerde tot Interbrew, werd Jupiler het vlaggenschip. De Luikse pils had Stella voorbijgestoken en de afstand werd steeds groter. Stella Artois bleef bestaan, in volkse bruine flesjes en ribbelglazen.

Maar in 1998 begon het bier aan een tweede, luxueus leven. Interbrew koos Stella als bier om de wereld mee te veroveren. Dat lag mede aan het succes in het Verenigd Koninkrijk. De Britten hadden ervoor gezorgd dat de totale verkoop van Stella in tien jaar maal vier was gegaan, met mooie winstmarges. Dankzij zijn imago als luxepils en zijn slogan 'reassuringly expensive': geruststellend duur.