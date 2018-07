Groenteteelt kreunt onder extreme droogte

‘In de zomer kampen we al twee jaar met een regentekort van 200 millimeter’, zegt Bernard Haspeslagh, operationeel directeur van Ardo, de West-Vlaamse diepvriesgroentegigant. ‘Terwijl dat probleem zich vorig jaar nog concentreerde in ons land, Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland, treffen de hitte en de droogte nu heel Europa. Van Oekraïne tot Scandinavië. In Spanje hebben broccoli, courgette en paprika het moeilijk.’

In ons land zien spinazie, zomerbloemkool en erwten af. ‘Bij erwten zien we week na week een serieus opbrengstverlies’, zegt Haspeslagh. ‘Deze week was er zelfs een derde minder dan normaal. De winter duurde langer dan gebruikelijk en het voorjaar was zeer nat, waardoor erwten veel later gezaaid konden worden.’