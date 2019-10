Groep Vandeputte bouwt lijnzaadoliefabriek in Rusland

De Belgische groep gaat voor het miljoenenproject in zee met de Russische landbouwgroep Aston.

De Belgische familiale groep Vandeputte, die zich toelegt op oliën, oleochemische derivaten, zepen en detergenten, gaat in het zuiden van Rusland een fabriek bouwen om lijnzaad te verwerken en lijnzaadolie te produceren. Het gaat om een investering van meer dan 1,5 miljard Russische roebel (21 miljoen euro).

Vandeputte sluit daarvoor onder de naam ASVA een 50/50-joint venture af met de Russische groep Aston van industrieel Vadim Vikoulov, melden beide partijen dinsdag in een persbericht. Het wordt de eerste dergelijke lijnzaadfabriek in Rusland. De bouw is al van start gegaan en de vestiging moet over een jaar klaar zijn. De fabriek komt in de streek van Rostov.

Mayonaise

Beide partners kennen elkaar goed omdat Aston al jaren oliezaden levert aan Vandeputte. De lijnzaadolie die ontstaat door de zaden te persen wordt onder meer verwerkt in dressings, mayonaise en choco op voor de boterham.

Vandeputte is gevestigd in Moeskroen, maar is in handen van de gelijknamige West-Vlaamse familie. De oorsprong van de groep gaat terug tot 1887 toen Gustave Vandeputte lijnzaad begon te persen in een molen in Rekkem. Intussen is de groep fors gegroeid. Vorig jaar was er een geconsolideerde omzet van 132 miljoen euro en een beperkte nettogroepswinst van 0,4 miljoen euro.

Mousse de Lin

De onderneming is onder meer bekend van de kuisproducten van het merk Mousse de Lin die nu samen met Blan en Remy in de Mechelse groep Peritus Brands zitten. Voor lijnzaad is ze de grootste speler ter wereld: meer dan 10 procent van de wereldproductie wordt verwerkt door Vandeputte.