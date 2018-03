'Groep Verbist verkocht 12 jaar oud vlees aan Kosovo'

Een verslag van het gerecht brengt meer informatie naar buiten over de etikettenfraude waarvan de West-Vlaamse vleesgroep Verbist verdacht wordt.

Veviba, het slachthuis uit Bastenaken dat in het middelpunt van het nieuwe vleesschandaal staat en een onderdeel is van Groep Verbist uit West-Vlaanderen, voerde in 2016 vlees uit naar Kosovo dat twaalf jaar oud was. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

Op 19 september 2016 kwam volgens de krant in Kosovo een vrachtwagen aan met vlees van Veviba uit Bastenaken. Het merendeel van de etiketten was kapotgescheurd. Op de restjes die nog zichtbaar waren, bleek dat het vlees dateerde uit 2004, staat in het gerechtelijk verslag dat de krant kon inkijken. Veviba blijft tot nader order gesloten omdat het verdacht wordt van etikettenfraude en het mengen van slachtafval met vlees voor menselijke consumptie.

Uit de etiketten bleek ook dat een deel van het vlees afkomstig was uit de slachthuizen van Izegem en Harelbeke. Het was herverpakt in dozen met het merknummer van Veviba, aldus nog Het Laatste Nieuws.

Diezelfde maand werd het federaal voedselagentschap (FAVV) door de Kosovaarse voedselinspectie op de hoogte gebracht. Dat het dan toch zo lang duurde voor er effectief ingegrepen werd bij Veviba was maandag een van de kernpunten van het debat in de Kamercommissie Volksgezondheid.

Gerecht

Blijkbaar heeft het FAVV wel meteen het gerecht in Luxemburg verwittigd, maar talmde dat om binnen te vallen in het slachthuis. Pas eind vorige maand kwam er een eerste huiszoeking. Maar ook het FAVV drong niet aan op een afhandeling, wat de politiek een hervorming van de instantie doet eisen.

Over de rol van het gerecht wil de parlementaire oppositie woensdag minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan de tand voelen in de Kamer. 'Is voedselfraude wel een prioriteit voor Justitie?', vraagt Kamerlid Annick Lambrecht (sp.a) zich af. Zij en Stefaan Van Hecke (Groen) willen woensdag in de bevoegde Kamercommissie verder inzoomen op de rol van Justitie. 'Is het dossier blijven liggen bij het parket of bij de onderzoeksrechter?', wil Van Hecke bijvoorbeeld weten. 'En wat was daarvoor de reden?'

Het FAVV liet dinsdag andermaal weten in oktober 2016 meteen iemand naar Kosovo te hebben gestuurd. Wat het FAVV ter plaatse vastgesteld heeft, zal opgenomen worden in het dossier dat donderdag aan de minister van Landbouw, Denis Ducarme (MR), overgemaakt wordt. Ducarme zei maandag in de Kamer trouwens al dat uit onderzoek gebleken was dat bij Veviba bevroren vlees uit 2001 werd aangetroffen.

Ingevroren vlees dat twaalf jaar oud is: het smaakt minder en het ziet er niet uit, maar het hoeft geen gevaar voor de volksgezondheid te betekenen. 'Tenminste, zolang de koudeketen niet onderbroken werd en het vlees steeds bewaard bleef bij -18 graden', zegt Bruno De Meulenaer, professor Levensmiddelentechnologie verbonden aan de UGent.

Onderaannemers

Intussen blijkt dat er ook onrust is bij de onderaannemers van het gesloten slachthuis in Bastenaken. Van de 300 mensen die op de site werken, zijn er maar ongeveer 80 in dienst van Veviba. Voor de anderen kan werkloosheid wegens overmacht of economische werkloosheid worden ingeroepen.