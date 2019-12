Grootste Vlaamse eierverwerker komt in Nederlandse handen

De overnemer is Van Beek Group uit Nederland. Samen vormen ze het nummer 2 in Europa in het verpakken en verwerken van eieren.

Van Beek Group, een familiegroep van 100 jaar oud (derde generatie) met zes bedrijven, neemt het gros van de aandelen van Lodewijckx over. De overname gaat niet gepaard met een kapitaalverhoging. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. De eerste generatie Lodewijckx stapt eruit. Van de tweede generatie blijven twee mensen aan boord.

Van Beek verkoopt vooral eierproducten aan de voedingsindustrie. Lodewijckx Groep is vooral actief in de Belgische retail. ‘Daarnaast hebben we een heel belangrijke tak die vloeibare eierproducten maakt voor de groothandel. Die verkoopt ze verder aan de eindconsument, wat in dit geval de bakker, de slager of de keuken van een hotel kan zijn’, zegt Bert Lodewijckx.