Grootste Vlaamse eierverwerker staat in de etalage

Lodewijckx Groep, de belangrijkste eierverwerker in Vlaanderen, zoekt een partner om haar groeiplannen te ondersteunen. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Het familiebedrijf Lodewijckx, bekend van de merknamen Cocovite, Eggies en Ovyta, begon begin jaren 70 als een kleinschalig bedrijf in zuivelproducten, maar groeide uit tot de grootste eiverwerker van ons land. Gedelegeerd bestuurder Bert Lodewijckx wordt wel eens ‘de eierbaron van Vlaanderen’ genoemd.

De groep verpakt eieren voor de distributiesector en vervaardigt eiproducten voor de industrie (industriële bakkerijen, voedingsproducenten) en foodservicedistributeurs, zowel in België als in de omringende landen. Die distributeurs leveren de producten op hun beurt aan restaurants, cateraars, enzovoort.

In België is de groep marktleider en in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is ze een belangrijke speler. Ze beschikt zowel over eigen productiefaciliteiten als legsites en verwerkt jaarlijks meer dan 1 miljard eieren.

Het bedrijf is 47 jaar na zijn oprichting nog altijd in de handen van de oprichtersfamilie. Intussen staat de tweede generatie aan het roer. Bert en Louis Lodewijckx zijn gedelegeerd bestuurder, Leen en Guy bestuurder. Lodewijckx stoot op zijn limieten om op eigen kracht door te groeien. Het kijkt voor de volgende groeifase uit naar een externe partner. Dat proces zit in een prille fase en wordt begeleid door KBC Securities. Kandidaat-overnemers werden al gecontacteerd. Volgens onze informatie zijn (sommige) Lodewijckx-telgen bereid aan boord te blijven na de transactie.

Euro Ei

De groep zette tien jaar geleden al een turbo op haar groei met de overname van Euro Ei. Dat verpakt de eieren van een groot deel van de Belgische retailwereld en heeft ook zijn eigen eiermerk: Ovyta. Een jaar later, in 2010, nam Lodewijckx de eierpoederafdeling van Belovo over in Bastogne. Om ook de verschillende eierpoederproducten te bundelen onder één merknaam werd Pulviver boven het doopvont gehouden. Pulviver is gespecialiseerd in de productie van allerhande eiwitten, eigeel en eierpoeders.

De Lodewijckx Groep was in 2017 goed voor een omzet van meer dan 100 miljoen euro, waarvan ongeveer 40 procent van buiten België komt. Die omzet komt uit verwerkte eierproducten (70% van de inkomsten), verse eieren (20%) en eierpoeder (10%). Op die omzet realiseerde Lodewijckx - waar zo’n 120 mensen werken - een bedrijfswinst van 1,72 miljoen euro, waarvan netto 0,7 miljoen overbleef. Het grote verschil tussen inkomsten en winst illustreert hoe flinterdun de marges in de eiersector zijn.