Grootste bakker van België pauzeert Russisch offensief

Jaren groeide de Belgische industriële bakker La Lorraine met 8 procent. Dit jaar snoept corona 15 procent omzet weg bij de eigenaar van de broodjesketen Panos. ‘De fabriek die we volgend jaar in Rusland wilden bouwen, bouwen we later’, zegt topman Guido Vanherpe.

Als u in de Benelux een supermarkt binnenwandelt en vers brood ziet, is de kans groot dat La Lorraine Bakery Group het gebakken heeft. En zelfs daarbuiten, want de Belgische industriële bakkerijgroep breidde in 1999 - 60 jaar na de oprichting - ook uit in Oost-Europa en Turkije. Daar groeit het bedrijf van eigenaarsfamilie Vanherpe elk jaar met meer dan 10 procent.

De poging om ook door te breken in Rusland en Balkanlanden als Kroatië en Servië zet La Lorraine tijdelijk stop door het coronavirus. Daarvoor zijn nieuwe investeringen nodig, maar die zet de groep allemaal on hold. Vorig jaar pompte La Lorraine nog 100 miljoen euro in zijn groei (zie inzet).

La Lorraine

Industriële bakker met hoofdkwartier in Ninove en eigenaar van de broodjesketen Panos.

Verkoopt vooral bevroren en vers brood en patisserie aan supermarkten en horecazaken in de Benelux, Oost-Europa, de Balkan en Rusland.

In handen van de familie Vanherpe.

Omzet (2019): 842 miljoen euro (+8,7%). De thuismarkt België is goed voor ongeveer de helft van de groepsomzet.

Ebitda (brutobedrijfswinst): 116 miljoen euro (+4,2%).

Nettowinst: 27 miljoen euro (+28%).

‘Al een tijdje zijn we actief in Rusland’, zegt topman Guido Vanherpe. ‘We zetten er onze eerste stappen via onze bruggenhoofden in de buurt: onze Poolse, Roemeense en Tsjechische fabrieken. Het was de bedoeling in 2021 een fabriek te bouwen in Rusland, maar die komt er nu pas ten vroegste in 2022 of 2023.’

Het coronavirus treft La Lorraine hard. ‘We schatten dit jaar zo’n 15 procent omzet te verliezen’, zegt Vanherpe. ‘Dat is stevig.’ Vorig jaar groeide het zakencijfer nog 8 procent naar 842 miljoen euro. Nu daalt de verkoop in alle landen. ‘De horeca is dicht en daardoor verliezen we een groot deel van onze omzet. Heel wat restaurantuitbaters kopen bij ons brood en bakken het af in hun restaurants. Ook de afzet via onze Panos-broodjeszaken valt weg. Die waren zeven weken dicht.’

Vers brood

Zelfs in de supermarkten zat het La Lorraine niet mee. Nochtans lag de algemene verkoop er de voorbije maanden hoger dan normaal, en zeker in de periode vlak voor de lockdown. Toen hamsterden de klanten. ‘Mensen kochten meer in de supermarkt, maar ze gingen er minder vaak langs. Dat is nadelig voor verse producten die mensen meerdere keren per week kopen’, zegt Vanherpe. ‘De verkoop van ons vers brood daalde met 10 tot 15 procent.’

Ook de schuldgraad komt in het vizier door corona. Om te groeien doet La Lorraine nooit grote overnames - ‘bedrijven overnemen en integreren zit minder in ons DNA’, zegt Vanherpe - maar het leende wel geld om te investeren in organische groei. La Lorraine heeft 265 miljoen euro nettoschulden. ‘Dat is 2,3 keer de ebitda (brutobedrijfswinst, red.) van vorig jaar. We zijn als een gezond bedrijf deze crisis ingegaan’, zegt Vanherpe. ‘De verhouding tussen de schulden en de winst stijgt door corona, maar zelfs in het slechtste scenario schenden we de convenanten (afspraken, red.) met de banken niet.’ Al krabbelt hij terug als we vragen of hij dat kan garanderen. ‘Je kunt in coronatijden natuurlijk niet alles voorspellen.’



Foute inschatting

Een exacte winstprognose heeft La Lorraine nog niet kunnen maken. ‘Dat kunnen we nu onvoldoende inschatten’, zegt Vanherpe. ‘Het gaat in dezelfde richting als de omzetevolutie. Al daalt de winst mogelijk iets meer.’ Terwijl een deel van de omzet wegvalt, blijven heel wat vaste kosten op peil en zijn er extra kosten. De zelfstandige uitbaters van Panos krijgen huurkortingen en andere financiële steun. Aan het begin van de crisis bleef 8 procent van het fabriekspersoneel thuis. ‘Normaal is dat minder dan 5 procent.’



Een tweede lockdown moet worden vermeden. Dat kan onze economie niet aan. Guido Vanherpe CEO La Lorraine

Om de schade te beperken neemt La Lorraine maatregelen, zoals de investeringsstop. ‘We maken ook gebruik van tijdelijke werkloosheid, want een aantal productielijnen voor de horeca ligt stil. Een van onze diepvriesbakkerijen lag zelfs een week stil omdat we nog voldoende voorraden hadden.’

La Lorraine sprak ook al met zijn banken. ‘We hebben extra kredietlijnen opgenomen. Maar het ging steeds om bestaande kredietlijnen.’ Details geeft Vanherpe niet.

De ondernemer trekt zich op aan de heropstart van de economie. ‘De verkoop in de supermarkten is bijna weer op het oude niveau en de Panos-restaurants zijn sinds deze week weer open. Maar deze crisis is nog niet voorbij. We herstarten met de handrem in de hand. De kans bestaat dat er een tweede besmettingsgolf komt.’

Hij waarschuwt dat een tweede grootschalige lockdown moet worden vermeden. ‘Dat kan onze economie niet aan. Ze zit al op haar tandvlees. Als er een tweede besmettingsgolf komt, moeten de maatregelen doelgerichter zijn. De regering moet lessen trekken uit de eerste lockdown. We moeten ons goed voorbereiden en investeren in preventie en testen.’

Toch vindt de ondernemer dat de regering goed gereageerd heeft op de crisis. ‘Met de beschikbare kennis heeft de overheid het juiste gedaan. Al maakte ze begin dit jaar wel een foute inschatting van wat in China gebeurde. We konden beter voorbereid zijn. Maar ook andere landen hebben die foute inschatting gemaakt. In alle landen waar we actief zijn, zagen we dezelfde maatregelen, met een interval van twee tot drie weken.’

Ondanks de moeilijkheden en de onzekerheid blijft Vanherpe hoopvol én ambitieus. ‘We verwachten dat de normaliteit in 2021 terugkeert. Dan willen we weer 8 procent groeien. Niet in vergelijking met dit jaar, maar met 2019.