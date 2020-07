Grote afwaardering duwt Heineken in het verlies

Heineken maakte in de eerste jaarhelft 300 miljoen euro verlies. Dat komt omdat de Nederlandse brouwreus een waardevermindering doorvoert van 550 miljoen euro.

Heineken herwaardeert zijn infrastructuur en de waarde van zijn merken in het coronatijdperk. In totaal voert de eigenaar van de Belgische brouwer Alken-Maes een waardevermindering door van 550 miljoen euro op zijn materiële en immateriële activa. Het bedrijf blijft vaag over waar het precies om gaat.

-14,6% Omzetdaling De omzet van Heineken daalde met 14,6 procent.

De maatregelen breken het bedrijf zuur op. In de eerste jaarhelft was er 300 miljoen euro verlies. De aandeelhouders zijn niet gelukkig met het resultaat. Donderdagmiddag was het aandeel 2,5 procent minder waard op de Amsterdamse beurs, waar de grote concurrent van het Belgische AB InBev noteert.

Corona

Heineken wordt hard getroffen door de crisis. Al sinds begin dit jaar heeft de wereldwijd actieve brouwer er last van. Toen gingen in China verschillende steden in lockdown en sloot de horeca sloot er de deuren. Later volgde de rest van de wereld. April was de moeilijkste maand, meldt het bedrijf.