Hamburgers en donuts brengen AB InBev-telg 12 miljoen euro op

Alexandre Van Damme int dit jaar via zijn belang in de Burger King-groep omgerekend 12 miljoen euro aan dividenden. Hij is er een belangrijke individuele aandeelhouder.

Donderdochtend laat AB InBev weten hoe groot zijn interimdividend dit jaar zal zijn. Analisten kijken met argusogen uit naar dat bedrag. De bierreus moet zuinig zijn en zich concentreren op de afbouw van schulden, menen sommigen. Dat zal gevolgen hebben voor het interim-dividend.

457miljoen Alexandre Van Damme zou over het boekjaar 2017 457 miljoen euro aan dividenden van AB InBev hebben gekregen.

Als AB InBev het dividend inderdaad verlaagt, zal dat slecht nieuws zijn voor Alexandre Van Damme, de grootste Belgische individuele aandeelhouder van de groep. Hij bezit volgens schattingen tot 7,5 procent van AB InBev.

Dividenden

Intussen int hij wel andere dividenden, onder meer bij Restaurant Brands International (RBI), het bedrijf boven de fastfoodreus Burger King, Tim Hortons (koffie, donuts) en Popeyes Louisiana Kitchen. Volgens de recentste publieke gegevens bezit Van Damme 5,44 miljoen RBI-aandelen en 2,86 miljoen RBI-‘units’ die inwisselbaar zijn in aandelen. Dat komt overeen met 1,8 procent van RBI - een blok aandelen ter waarde van zo’n 480 miljoen dollar.

RBI maakte gisteren bekend dat zijn kwartaaldividend 0,45 dollar per aandeel én per ‘unit’ bedraagt. Over het ganse jaar zal de fastfoodgroep zoals beloofd 1,8 dollar per effect uitkeren. Over de vier kwartalen van 2018 komt dat voor Van Damme neer op 13,65 miljoen dollar (11,98 miljoen euro).

Dat is een aardige stuiver. Maar nog altijd maar een klein deel van wat hij jaarlijks aan AB InBev-dividenden ziet binnenstromen. Volgens schattingen zag Van Damme zijn bankrekening over het boekjaar 2017 met 457 miljoen euro aandikken via ‘bierdividenden’.

Participaties

Behalve van AB InBev en RBI is Van Damme ook aandeelhouder van de koffiereus Jacobs Douwe Egberts. Hij zit ook onrechtstreeks - en naar verluidt ook rechtstreeks - in het kapitaal van de voedingsgroep Kraft Heinz. Daarnaast heeft hij nog een klein belang in RSC Anderlecht en in 3G, het investeringsvehikel van de Braziliaanse aandeelhouders van AB InBev (3G is de referentieaandeelhouder van RBI).