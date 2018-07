Hein Deprez: 'Geen causaal verband tussen overlijdens en Greenyard'

Het staat nog niet vast dat negen Europeanen in de afgelopen drie jaar zijn overleden doordat ze besmette groenten hadden gegeten van het Belgische groentebedrijf Greenyard, zegt topman en eigenaar Hein Deprez.

De handel in het aandeel van de Belgische groentegroep Greenyard is vrijdagmiddag stilgelegd. De oorzaak is een plotse koersdaling van 9,5 procent. Die kwam er nadat bekend was geraakt dat het Europese voedselagentschap EFSA de overlijdens van negen Europeanen linkt aan een Hongaarse fabriek van Greenyard. In de fabriek werd dezelfde bacterie aangetroffen als bij de overleden mensen.

'Er is geen causaal verband tussen ons en de overlijdens vastgesteld', zegt Hein Deprez, de topman van Greenyard. 'Het Europees agentschap onderzoekt wel of er een verband is. We roepen producten terug uit voorzorg. We nemen deze zaak en de volksgezondheid zeer ernstig.'

'Bovendien is er nul procent risico wanneer de producten correct bereid worden op de juiste temperatuur, zoals aangegeven op de verpakking. Dat is wetenschappelijk bewezen.'

Wat doen jullie op dit moment?

Hein Deprez: 'We roepen alle producten terug die mogelijk besmet zijn. We worden bijgestaan door experts, zoals academici en medewerkers van de voedselagentschappen. Er is rechtstreeks contact tussen Greenyard en het Europese en Hongaarse voedselagentschap. Zij communiceren met de andere voedselagentschappen in Europa.'

Onderzoeken jullie buiten de Hongaarse fabriek ook nog andere Greenyard-vestigingen?

Deprez: 'De experts onderzoeken de Hongaarse fabriek en andere diepvrieslocaties van Greenyard. Daarnaast intensifiëren we onze testmechanismes in de fabrieken. Dat doen we uit voorzorg, als een goede huisvader.'

Voeren jullie in alle fabrieken hetzelfde hygiënebeleid? Of heeft elke fabriek zijn eigen mechanismes, volgens de lokale wetgeving?

Onze producten voldoen aan alle normen. Maar het kan altijd gebeuren dat er iets misloopt. Dat kun je nooit helemaal uitsluiten. Hein Deprez CEO Greenyard

Deprez: 'Wij hebben standaarden die voor het volledige bedrijf gelden en die we dus intensifiëren. Onze producten voldoen aan alle normen. Maar het kan altijd gebeuren dat er iets misloopt. Dat kun je nooit helemaal uitsluiten. Maar dan nog: als de producten niet rauw worden geconsumeerd, is er geen gevaar.'

Als de bacterie in Hongarije door de mazen van het net is geglipt, waarom dan niet in jullie andere diepvriesfabrieken?

Deprez: 'Ze zit alleen in de producten van de Hongaarse fabriek, die in verschillende landen verkocht worden. We voeren volop testen, maar in de andere fabrieken is de bacterie niet aangetroffen.'

Hoelang weten jullie al dat er mogelijk een probleem is?

Deprez: 'Sinds eind juni, toen het Europees agentschap een waarschuwing uitstuurde.'

Maar er zijn toch onderzoekers langsgekomen in Hongarije?

Deprez: 'Elke voedingsfabriek wordt geregeld gecontroleerd door externe onderzoekers.'

Al sinds 2016 is er volgens het EFSA een risico op besmetting met listeria in de Hongaarse fabriek. Hoe kon dat onder de radar blijven?

Er is 0 procent risico als de producten correct bereid worden op de juiste temperatuur, zoals aangegeven op de verpakking. Hein Deprez CEO Greenyard

Deprez: 'De bacterie is gevonden via een nieuwe onderzoeksmethode. Tot voor kort konden we haar nog niet opsporen.'

Hebben jullie al een raming van de schade die deze zaak jullie berokkent?

Deprez: 'Op dit moment steken we al onze energie in veiligheid en in de terugroepacties van de betrokken producten. Dat verloopt in golven omdat elk land zijn regels heeft en we overal andere procedures moeten volgen. Maar het is allemaal in gang gezet.'

Zal jullie verzekering de schade dekken?