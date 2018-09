Hein Deprez (Greenyard): 'Verlies beurswaarde pijnlijke zaak'

Om zijn hoge schuldgraad te verlagen wil Greenyard gebouwen en divisies verkopen. Daarvoor is CEO Hein Deprez niet vies van sale-and-lease-backoperaties, bleek op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

De Belgische beursgenoteerde fruit- en groentemultinational Greenyard legde zijn aandeelhouders vrijdag uit hoe hij uit de perfecte storm wil raken die het bedrijf teistert.

'U bent actief met potgrond en vorig jaar nog heeft u een champignonbedrijf gekocht. Zou u beide misschien niet beter verkopen, nu het slechter gaat? Behoren die divisies wel tot de kerntaken van een fruit- en groentebedrijf zoals Greenyard?'

De aandeelhouders van de Belgische pan-Europese groenteverkoper Greenyard wiepen het bedrijf vrijdag enkele suggesties toe in het hoofdkantoor in Sint-Katelijne-Waver. 'We bekijken onze activiteiten momenteel volop', antwoordde hoofdeigenaar en CEO Hein Deprez. 'Ik hoor wat u zegt.'

Weinig taboes

Voor Greenyard zijn er duidelijk weinig taboes in de strijd om het bedrijf weer vlot te trekken nu het moeilijk gaat.

Doordat supermarkten lagere prijzen eisen, het warme zomerweer een deel van de oogst vernietigd heeft en er een besmetting met de listeriabacterie was in een Hongaarse fabriek van Greenyard, staat de winst van Greenyard onder druk. Terwijl het bedrijf er eerder van uit ging dat de winst dit jaar tien procent zou toenemen, zal er nu wellicht een daling komen van 25 procent. Doordat de winst afneemt dreigt de schuldgraad van het bedrijf hoger te worden dan de banken toelaten.

Hein Deprez moet er dus alles aan doen om de schuldgraad naar beneden te krijgen. Vrijdag raakte bekend dat Greenyard erin geslaagd is de banken te overtuigen tot maart volgend jaar tijdelijk een hogere schuldgraad toe te staan. In de tussentijd kan het bedrijf zijn huiswerk maken.

Om de banken welwillend te stemmen, heeft Greenyard enkele toegevingen moeten doen. 'Er zijn extra kosten en er is een impact op de intresten', zei operationeel directeur Carl Peeters. 'We kunnen daar niet meer over kwijt.'

Sale-and-lease-back

Om de schuldgraad te doen dalen wil Greenyard bedrijfstakken verkopen, besparen in de fabrieken en investeringen uitstellen. Daarnaast wil het bedrijf ook gebouwen verkopen om ze nadien terug te huren van de koper. Met zulke sale-and-lease-backoperaties krijgt Greenyard heel wat geld binnen, maar moet het wel huur betalen voor zijn gebouwen. 'We merken dat er in de markt veel interesse is om sale-and-lease-backoperaties op poten te zetten', aldus Deprez.

We willen zelf aan het stuur zitten. We wensen niet dat de banken naar ons toekomen om te zeggen wat we moeten doen. Koen Hoffman Voorzitter Greenyard

'Is dat wel een goed idee?', opperde een aandeelhouder 'Je moet dan extra huur betalen. Gelijkaardige sale-and-lease-backoperaties door de Belgische staat zijn op een sisser afgelopen.'

Daarop repliceerde Deprez dat de baten de kosten overtreffen. Bovendien lijkt het bedrijf weinig keuze te hebben. 'We willen zelf aan het stuur zitten. We wensen niet dat de banken naar ons toekomen om te zeggen wat we moeten doen', zei voorzitter Koen Hoffman, waarna zijn uitspraak door een aandeelhouder wat plastischer werd voorgesteld: 'Het is beter dat je moet luisteren naar een verhuurder dan naar de banken die het roer overnemen.'

Verlies beurswaarde

Deprez en zijn team werden ook geconfronteerd met het feit dat Greenyard het bedrijf is dat dit jaar het meest van zijn beurswaarde heeft verloren op de Brusselse beurs. Een triest record, aldus de aandeelhouder. 'Dat is inderdaad een pijnlijke zaak', antwoordde Deprez.

Hij wees erop dat zijn bedrijf in het afgelopen jaar een ware rollercosterrit heeft gereden. 'Een jaar geleden waren we aan het onderhandelen over de overname van de Amerikaanse fruitreus Dole. Tot mijn grote spijt is dat in december 2017 uitgelekt (waardoor de keurs fors steeg, red.).' In januari liepen de overnamegesprekken spaak, waarna het aandeel fors waarde verloor. 'Toen zijn er uitzonderlijke dingen gebeurd', zegt Deprez, verwijzend naar de listeriabesmetting.

'Niet goed gecommuniceerd'

Daarop stak Deprez zijn hand in eigen boezem, terwijl hij tegelijk om begrip vroeg. 'We zijn er niet in geslaagd om op een goede manier te communiceren over de listeriazaak. Maar het is wel makkelijk om – zoals enkele media-experts gedaan hebben - je mening te geven over iets waarvan je niet voldoende op de hoogte bent. Listeria zit overal en dit soort zaken kunnen altijd gebeuren. Een nulrisico bestaat niet', klonk het.

We zijn er niet in geslaagd om op een goede manier te communiceren over de listeriazaak. Hein Deprez CEO Greenyard

'Enkele andere spelers uit onze sector zeiden in de pers dat er bij hen geen kans is op een listeriabesmetting, maar dat is niet zo', voegde Deprez er nog aan toe. 'Het is onmogelijk om een kans op besmetting tot nul te herleiden. Maar het is onmogelijk om dat duidelijk te maken aan de markt. Net zoals heel wat andere elementen van deze complexe zaak moeilijk over te brengen waren.'