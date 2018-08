Heineken-Belg wil Stella Artois aanvallen in China

De Nederlandse brouwer Heineken koopt 40 procent van de China's grootste brouwer CR Beer. De topman van Heineken is een Belg.

Jean-François van Boxmeer (57), de Belg die CEO is van de Nederlandse brouwreus Heineken , heeft vrijdag een erg belangrijke deal voor zijn bedrijf aangekondigd. Heineken koopt voor omgerekend 2,7 miljard euro 40 procent van China Resources Beer (CR Beer), een Chinese brouwer die volgens het onderzoeksbureau Euromonitor 26,1 procent van de Chinese biermarkt controleert en daarmee de lokale marktleider is.

26% Beurskoers Sinds begin 2017 steeg de beurswaarde van Heineken met 26 procent naar 50 miljard euro. In dezelfde periode daalde de koers van AB InBev met 14 procent naar 181 miljard euro.

De drie Chinese brouwerijen die nu nog in handen van zijn van de Nederlanders, worden doorgesluisd naar de joint venture CR Beer. De mede-eigenaars van CR Beer - het conglomeraat China Resources Enterprise - koopt een belang van 0,9 procent in zijn nieuwe partner Heineken.

Bent u de draad kwijt? Onthoud dan gewoon dat Heineken dankzij de verstrengeling met CR Beer voortaan een stevige poot in China heeft.

Heineken boost geven

Door samen te werken willen Heineken en CR Beer een doel bereiken: Heineken van de grond krijgen in China. Nu controleert het bedrijf van Van Boxmeer amper 0,5 procent van de Chinese markt.

Wie is Jean-François van Boxmeer? Heineken-kid Jean-François van Boxmeer werkt al heel zijn professionele leven bij Heineken. Hij ging er in 1984 aan de slag als stagiair en deed nadien een project in Rwanda. In 1993 werd hij directeur van Heineken in Congo. Diezelfde functie kreeg hij later in Polen en nadien in Italië. In 2005 werd hij CEO.

Overnemer Van Boxmeer staat erom bekend geregeld overnames te doen. Toen hij tien jaar CEO was, had hij al 50 overnames op zijn conto staan. Hij nam onder andere de brouwer Scottish & Newcastle (Alken-Maes) en de cidermaker Stassen over.

Grensoverschrijdend gedrag divisies van de brouwer jarenlang een cultuur heerste waarbij mannen Vorig jaar kwamen Heineken en Van Boxmeer in opspraak omdat in de Afrikaansedivisies van de brouwer jarenlang een cultuur heerste waarbij mannen vrouwen misbruikten . De vrouwen kregen te maken met verbaal, seksueel en fysiek machtsmisbruik door mannen die hiërarchisch een hogere positie bekleedden. Van Boxmeer kreeg kritiek omdat hij jarenlang niets gedaan heeft tegen het grensoverschrijdende gedrag in zijn bedrijf. Bovendien raakte bekend dat hij als directeur van Heineken Congo zelf een buitenechtelijke relatie gehad heeft met een Afrikaans promomeisje. Dat bevestigde Van Boxmeer, maar hij zei dat het om een relatie met wederzijdse toestemming ging.

Belg die Heineken lust De Belgen doen vaak laatdunkend over Heineken. Sommigen vergelijken het bier zelfs met de afvalstof die de nieren aanmaken. Van Boxmeer krijgt vaak plagende opmerkingen van zijn Belgische vrienden. Hijzelf houdt wel van Heineken en drinkt er elke dag minstens een. Dat zegt hij toch in interviews.

Als marktleider lijkt CR Beer in een comfortabele positie te zitten in zijn thuismarkt. Maar schijn bedriegt. Het succes van CR Beer is gestoeld op één bier: Snow.

Die massapils is het Chinese volksbier bij uitstek en daardoor zelfs een van ’s werelds grootste bieren, hoewel het buiten China amper te koop is. De succesfactor van Snow is dat het spotgoedkoop is. Voor een liter betaalt u amper 1 euro. De keerzijde is dat er weinig geld mee te verdienen valt. Bovendien daalt de markt voor massabieren als Snow.

Luxebieren in opmars

Dat de Chinese biermarkt - in liters de grootste ter wereld - vorig jaar met 6,6 procent gegroeid is naar 455 miljoen hectoliter is bijna volledig te verklaren door de opkomst van bieren met een luxueus imago. Dat zijn vooral Stella Artois, Hoegaarden, Corona en Budweiser. Allemaal merken van AB InBev , de Belgisch-Braziliaanse brouwer die 16 procent van de Chinese markt controleert en Heineken ook wereldwijd een poepje laat ruiken.

AB InBev verkoopt jaarlijks 613 miljoen hectoliter bier. Dat is een derde van de wereldwijde productie. Heineken volgt mijlenver op de tweede plaats, met 218 miljoen hectoliter bier.

Alleen kunnen we niks beginnen tegen AB InBev in China, moet Van Boxmeer gedacht hebben. Op hetzelfde moment heeft zijn tegenhanger Hou Xiahui van CR Beer wellicht beseft dat het voor hem schier onmogelijk zou zijn om met succes een premiummerk te lanceren naast Snow en het geweld van de internationale luxebieren.

Daarop hebben beiden elkaar gevonden. ‘Ons langetermijndoel is een dominante positie te veroveren op de Chinese premiumbiermarkt’, zei Hou aan de krant Finanial Times. ‘Op dit moment doet AB InBev het erg goed op de Chinese premiummarkt. We willen onze concurrenten in de komende vijf tot tien jaar bijbenen.’

Schermvullende weergave Snow is het populairste bier van China. Doordat het land zo groot is, is het meteen ook een van de populairste bieren van de wereld. ©AFP

Toch is het niet zeker of Van Boxmeers Chinese plannetje zal lukken. Een vergelijkbare samenwerking tussen de Japanse brouwer Asahi en het Chinese Tsingtao is stukgelopen. Bovendien vragen waarnemers zich af of de populariteit van Snow niet zal afnemen als Heineken opgang maakt.

Man van overnames

Dat Van Boxmeer met deze deal voor de dag komt, is geen verrassing. Sinds hij in 2005 de CEO van Heineken werd, rijgt hij de overnames aan elkaar. Toen hij tien jaar in business was, zette hij zijn handtekening onder zijn 50ste overnamecontract.

Op dit moment doet AB InBev het erg goed op de Chinese premiummarkt. We willen onze concurrenten in de komende vijf tot tien jaar bijbenen. Hou Xiahui CEO CR Beer

In 2008 ging hij een tijdelijke samenwerking aan met het Deense Carlsberg. Samen slaagden Van Boxmeer en zijn Deense evenknie erin het Britse Scottish & Newcastle (S&N) over te nemen. Nadien verdeelden ze de buit. Het Belgische S&N-filiaal Alken-Maes (Maes Pils, Cristal, Affligem) ging naar de Nederlanders.

In 2010 nam Van Boxmeer met Heineken het Mexicaanse Femsa over, waardoor Heineken voet aan de grond kreeg in Zuid-Amerika, de achtertuin van AB InBev.

In 2012 kocht hij in zijn thuisland België het cidermerk Stassen. Enkele maanden later veroverde de Belg de volledige controle over de brouwer Asia Pacific Breweries. Zo kreeg zijn bedrijf stevig voet aan wal in heel wat groeiende Aziatische biermarkten. De 5.000 leden van de Nederlandse beleggersvereniging VEB riepen hem prompt uit tot topman van het jaar.