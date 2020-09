Heineken brouwt Desperados nu ook bij Alken-Maes

Alken-Maes gaat vanaf deze maand zelf het tequilabier Desperados brouwen in zijn Limburgse vestiging in Alken. Op die manier hoopt de brouwer sneller te in te spelen op de noden van de Belgische markt.

Desperados is een merk van Heineken, het Nederlandse moederbedrijf van Alken-Maes. Het bier wordt door Alken-Maes in België verdeeld, maar tot voor kort werd het vanuit Nederland of Frankrijk in België ingevoerd.

Vanaf deze maand komt daar verandering in. Alken-Maes brouwt het bier zelf en brengt de blikken van 50 centiliter op de markt. De verkoop van Desperados in de Belgische supermarkten zit in de lift en laat een sterke groei met twee cijfers (minstens 10 procent, red.) zien, klinkt het in een persbericht.

'Bovendien blijkt uit ons marktonderzoek dat er nog veel potentieel is', zegt CEO Annick Vincenty. 'Omdat we het bier voortaan zelf brouwen, kunnen we nog beter inspelen op dat potentieel. Momenteel vullen we het af op blikken van 50 centiliter, maar we onderzoeken of we Desperados voor de Belgische markt ook op fles kunnen afvullen.'

Groei in dalende markt

Alken-Maes wijst erop dat de groei van Desperados in scherp contrast staat met de afnemende bierconsumptie. Vorige week nog meldde de sectorfederatie Belgische Brouwers dat de verkoop van Belgisch bier door de coronacrisis in de eerste acht maanden van het jaar met 20 procent is afgenomen.

'Desperados is een merk dat zeer sterk de aansluiting maakt bij jongvolwassenen die op zoek zijn naar unieke belevingen. De verkoop van Desperados Mojito, die we ook in Alken brouwen, zien we om dezelfde reden groeien', verklaart CEO Vincenty de groei.

Opsteker

Woordvoerder Sebastiaan De Meester noemt het brouwen van het bier in België een opsteker voor het bedrijf op het moment dat de sector zich in een moeilijke periode bevindt. Voorlopig heeft het brouwen van Desperados geen impact op de tewerkstelling bij de brouwer.

In Alken wordt naast Cristal en sinds kort Desperados ook onder meer Maes, Grimbergen en Ciney gebrouwen.