Heineken brouwt fors meer Belgisch bier

In vergelijking met slechts enkele jaren geleden stroomt fors meer bier uit de Belgische brouwerijen van Heineken-dochter Alken-Maes. De productie steeg sinds 2016 met 40 procent. De export van Affligem en zeker Mort Subite zit in de lift.

Met een marktaandeel van iets meer dan 10 procent is Alken-Maes het kleine broertje van AB InBev - dat goed voor bijna 60 procent van de Belgische bierverkoop - maar toch werd het de jongste jaren een pak drukker in de brouwerijen van de Belgische dochter van de Nederlandse brouwmultinational Heineken.

Vorig jaar brouwde Alken-Maes in Alken, Kobbegem en Opwijk 1,85 miljoen hectoliter bier. Dat is 40 procent meer dan in 2016.

Vooral de brouwerij in Kobbegem bij Brussel groeide fors. Vorig jaar maakten de brouwers er 104.000 hectoliter Mort Subite-bier. Drie jaar eerder was dat nog 40.000 hectoliter.

De stijging is te verklaren door de stijgende verkoop aan het buitenland. 89 procent van alle Mort Subite gaat intussen naar het buitenland. In 2017 promoveerde Heineken het biermerk Mort Subite tot 'internationaal merk'. Dat betekende dat niet langer alleen het Belgische hoofdkantoor instond voor de wereldwijde marketing en verdeling van het bier, maar ook het Heineken-hoofdkantoor in Nederland. De promotie kwam er omdat het merk al enige tijd aan het groeien was.

Verdubbeling

De verwachtingen van Heineken zijn meer dan ingelost. 'We rekenen op een verdubbeling van de verkoop tegen 2022’, zei marketingdirecteur Jan Bosselaers destijds. Die kaap werd drie jaar eerder gerond.

Heineken wou Mort Subite in de hele wereld verkopen. Singapore en de rest van Azië, Amerika en veel Europese landen werden drie jaar geleden genoemd. 'Toch zien we dat de verkoop vooral in de buurlanden Nederland en Frankrijk fors steeg', zegt woordvoerder Sebastiaan De Meester.

Investeren

Door de groei investeerde Heineken in de brouwerij in Kobbegem. Er kwam vorig jaar een nieuwe gistingsruimte. Hoeveel die kostte, wil het bedrijf niet kwijt.

Met Mort Subite lanceerde Heineken voor de tweede keer een Belgisch biermerk in de hele wereld. Eerder deed het dat ook al met het abdijbier Affligem. Ook van dat bier brouwt de bierreus nog elk jaar meer hectoliters. De brouwerij in Opwijk produceerde vorig jaar 12 procent meer dan een jaar eerder. Heineken maakte van Affligem in 2014 een internationaal bier.

Ook de brouwerij in Alken blijft groeien, door de stijgende verkoop van vooral Cristal, Hapkin en Desperados. In febrauri kondigde Alken-Maes er een investering aan van 4 miljoen euro.