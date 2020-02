Heineken geeft AB InBev het nakijken...

Onder het bewind van de Belg Jean-François van Boxmeer groeide Heineken veel harder dan zijn Belgische concurrent AB InBev. 'Maar Van Boxmeer een betere biertopman noemen dan AB InBev-CEO Carlos Brito is een brug te ver.'

Aandeelhouders van de Nederlandse bierbrouwer Heineken zijn gelukkiger dan die van zijn Belgische concurrent AB InBev , bekend van Stella Artois en Leffe. Heineken groeide fors onder het bewind van de Belg Jean-François van Boxmeer, die sinds 2005 CEO is. Dinsdag kondigde hij aan dat hij in juni vertrekt.

Een Heineken-aandeel is vandaag met zijn 104 euro vier keer meer waard dan toen Van Boxmeer voor het eerst in zijn directiekantoor binnenstapte. Een aandeel AB InBev werd in die periode 2,5 keer meer waard.

Ook operationeel geeft Van Boxmeer AB InBev het nakijken (zie grafiek). Zowel qua winst- en omzet- als volumegroei had Heineken het voorbije decennium de bovenhand. Vooral qua volumegroei is het verschil groot. In 2018 verkocht Heineken 86 procent meer liter bier dan in 2009. AB InBev raakt maar aan 39 procent groei.

In absolute cijfers troont AB InBev wel ver boven Maes- en Affligem-brouwer Heineken uit. Heineken is het nummer twee van de wereld, maar met 241 miljoen hectoliter verkocht bier in 2019 is het de helft kleiner van AB InBev. Voor omzet en winst gelden hetzelfde. De ebitda-winstmarge van AB InBev ligt liefst dubbel zo hoog als die van Heineken.

Vooral de Verenigde Straten verklaren waarom AB InBev moeite heeft te groeien. Fernand de Boer Analist Degroof-Petercam

'Er zijn verschillende redenen die verklaren waarom Heineken harder groeide dan AB InBev', zegt Fernand de Boer. De beursanalist van Degroof Petercam wijst vooral naar de Amerikaanse markt. 28 procent van zijn omzet en brutobedrijfswinst (ebitda) boekt AB InBev in Noord-Amerika. 'De Belgische brouwer is er de marktleider, maar de bierverkoop van zijn grote merken Budweiser en Bud Light staat er al jaren onder druk. In tien jaar tijd verloor AB InBev er liefst 20 procent van zijn volume verkocht bier.'

Heineken heeft minder last van een Amerikaans blok aan zijn been. 'Heineken staat ook zwaar onder druk in de VS, maar het is een kleine markt voor de Nederlanders.'

Ze vestigden zich in enkele landen die veel groei genereren. Een voorbeeld is Vietnam, na China en Japan de grootste Aziatische biermarkt. Sinds Heineken er in 2012 de lokale brouwer Asia Pacific Breweries overnam, is het het nummer twee van de markt. AB InBev is er een eerder kleine speler. Op een gelijkaardige manier werd Heineken actief in Mexico en Brazilië, en ook dat creëerde groei.

4,6 Schuldenberg De schuldenberg van 4,6 keer de brutobedrijfswinst, maakt AB InBev-aandeelhouders zenuwachtig. Heineken is veel conservatiever. De schuldgraad schommelt rond 2,5.

'In die twee landen zit AB InBev overigens ook en net als Heineken groeit AB InBev in Mexico', zegt De Boer. Brazilië is een ander verhaal. Het land wordt al jaren geteisterd door politieke en economische crisissen. 'Dat AB InBev er anders dan Heineken heel groot is, verklaart waarom AB InBev het er wel moeilijk heeft. Ruim 70 procent van de markt is in handen van AB InBev.' Brazilië is goed voor zo'n kwart van de omzet.

Los van de problemen die AB InBev heeft in zijn twee belangrijkste markten hechtte de Belgische brouwer de jongste jaren ook minder aandacht aan volumegroei. 'De Nederlanders wisten wel een evenwichtige balans te vinden tussen volume-, omzet- en winstgroei', zegt De Boer. 'Voor AB InBev was het belangrijker duurdere bieren te verkopen. Niet zonder reden. Je verdient er meer mee dan met een gewoon biertje.'

Toch heeft het bedrijf de jongste twee jaar meer moeite gedaan om het aantal verkochte liters bier omhoog te krijgen, zegt De Boer. Volumegroei is belangrijk voor de winst van de toekomst. 'Als de volumes niet voldoende stijgen of zelfs dalen, dan worden de fabrieken minder efficiënt benut en dat is gevaarlijk voor de winst. Ook al omdat grondstoffenleveranciers hogere prijzen eisen als ze minder kunnen verkopen aan AB InBev.'

Jarenlang gaf AB InBev minder aandacht aan volumegroei. Vooral winstgroei was belangrijk. Fernand de Boer Analist Degroof-Petercam

Ook qua schulden pakt Heineken het compleet anders aan dan AB InBev. De Belgische bierreus deed de voorbije decennia gewaagde overnames en betaalde die met schulden. Eind 2018 was de schuldenberg gegroeid tot 4,6 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). De schulden wegen op de beurskoers en het sentiment van de beleggers. Heineken gaat veel conservatiever te werk. Al vijf jaar schommelt de schuldgraad er rond 2,5.

'Toch mogen we niet vergeten dat die overnames AB InBev veel gebracht hebben. Ze zijn de grootste brouwer ter wereld', zegt De Boer. 'Voor de overname van SABMiller was AB InBev slecht vertegenwoordigd in Afrika. Nu is het er even groot als Heineken.' Van de Afrikaanse markt wordt veel groei verwacht.