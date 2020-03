Heineken investeert 180 miljoen dollar in Brazilië

Een productielijn van Heineken in Brazilië

Terwijl AB InBev al jaren onder druk staat in Brazilië, kondigt Heineken er een grote investering aan.

AB InBev heeft het moeilijk in Brazilië en beterschap is niet in zicht. Integendeel. Nu het er economisch en politiek wat beter begint te gaan, draait de concurrentie de duimschroeven aan.

-4,9% Marge De ebitdamarge van AB InBev daalde vorig jaar in Brazilië met 4,9 procentpunten naar 41,1 procent van de omzet.

Heineken investeert omgerekend 183,14 miljoen dollar in de renovatie van zijn brouwerij in de stad Ponta Grossa. 'Eigenlijk bouwen we een gloednieuwe brouwerij', zegt Mauricia Giamellaro, de directeur van Heineken Brazilië. De productiecapaciteit stijgt met 75 procent.

Pak minder

Al enkele jaren pikken Heineken en zusterpils Amstel Braziliaanse klanten weg bij AB InBev. De grote sprong voorwaarts van Heineken begon in 2017.

Toen kocht het de Braziliaanse tak van de Japanse brouwer Kirin. Het marktaandeel van Heineken steeg in een klap fors en bleef stijgen. In 2014 zat de combinatie Heineken-Kirin Brazilië aan 20,8 procent marktaandeel. Nu hebben de Nederlanders 22 procent van de markt in handen.

AB InBev zit volgens cijfers van het onderzoeksbureau Nielsen aan 54 procent marktaandeel. Dat is een pak minder dan de 72 procent in het topjaar 1999.

Heineken doorstaat de Braziliaanse biercrisis beter dan AB InBev. Vorig jaar kon de Belgisch-Braziliaanse brouwer zowel de omzet (+7%) als de volumes (+5%) in Brazilië verhogen, maar de brutobedrijfswinst (ebitda) daalde met 4,4 procent en bedroeg nog maar 41,1 procent van de omzet. Dat was 4,9 procentpunten minder dan in 2018.

Duurder

De grondstoffenprijzen stegen, terwijl de lokale munt in waarde daalde. Premiummerken als Stella Artois en Corona werden populairder, maar hun import of productie werd duurder. Bovendien groeiden de premiummerken Amstel en Heineken harder dan Stella en co., zegt het beurshuis HSBC.

We vervroegen onze investeringen met een jaar. Mauricio Giamellaro Directeur Heineken Brazilië

Om de kosten te beperken lanceerde AB InBev nieuwe bieren met lokale ingrediënten. Ze kennen succes, maar er valt relatief weinig mee te verdienen. Goed voor het volume, maar niet voor de winst.

Over AB InBev-merken als Brahma, Antarctica en Skol valt de voorbije kwartalen amper iets te lezen in de officiële bedrijfsrapporten. In een recent rapport van de analisten van HSBC komen Brahma en Skol wél voor. Ze verliezen klanten. HSBC linkt de daling aan Heineken, dat de Brazilianen ervan heeft overtuigd dat de bieren, die maïs bevatten, kwalitatief ondermaats zijn aan de maïsvrije bieren Heineken en Amstel.