Heineken investeert 4 miljoen in Limburg

De Maes- en Cristal-brouwerij in Alken krijgt een nieuwe bottelarij van 4 miljoen euro. Sinds 2011 werd 61 miljoen geïnvesteerd. 'Wij groeien door de export', zegt CEO Annick Vincenty.

63.000 flesjes per uur vult de nieuwe bottelarij van brouwerij Alken-Maes in het Limburgse Alken. De oude machines konden 45.000 flesjes aan. Het afvullen van bieren als Maes Pils, Cristal en Grimbergen gebeurt met minder water dan vroeger. Wekelijks spaart de installatie zeven zwembaden water. De investering kost 4 miljoen euro.

442 miljoen pintjes Vorig jaar brouwde de brouwerij in Alken 1,46 miljoen hectoliter bier of 442 miljoen flesjes bier van 33 centiliter.

Sinds 2011 investeerde Alken-Maes 61 miljoen in de brouwerij. Drie jaar geleden kwam er een nieuwe installatie om bier te filteren en ook een lijn om bier in blikjes te verpakken.

Het aantal personeelsleden steeg naar 175. 'Dat zijn er twintig meer dan vijf jaar geleden', zegt Annick Vincenty, de CEO van Alken-Maes.

Export

Alken-Maes groeit door de stijgende verkoop in het buitenland. 41 procent van wat de brouwerij brouwt, gaat naar het buitenland. Dat aandeel groeit.

Vorig jaar groeide vooral de export van Affligem (+14%), de geuze en fruitbieren van Mort-Subite (+18%) en het zware, blonde bier Hapkin (+55%). Alken-Maes exporteert naar 44 landen, maar vooral naar Frankrijk en Nederland. Alken-Maes gebruikt het klantennetwerk van zijn moederbedrijf, de Nederlandse biergigant Heineken .

Alken Maes Merken: o.a. Maes, Cristal, Grimbergen, Affligem, Hapkin, Desperados, Mort-Subite en Stassen

Dire onderdelen: Bier (154 miljoen euro omzet) en cider (38 miljoen) en mouterij (100 miljoen)

Werknemers: 620

Eigenaar: Heineken

De Belgische verkoop van Alken-Maes blijft stabiel. Zowat alle Belgische pilsen en abdijbieren staan onder druk, dus ook Maes, Grimbergen en Affligem. 'Onze omzet blijft stabiel door de stijgende verkoop van Cristal, Desperados en Hapkin', zegt Vincenty.

Twee jaar geleden herlanceerde Alken-Maes zijn tot dan onbekende bier Hapkin. Het bier surft op de stijgende populariteit van zware, blonde bieren. De concurrenten La Chouffe, Tripel Karmeliet en Omer groeien al jaren. 'Ook onze pils Cristal kreeg lange tijd te weinig aandacht', zegt Vincenty. 'We herlanceerden Cristal twee jaar geleden en leggen meer de nadruk op zijn kwaliteit. Met succes, want de groei is significant.'

AB InBev

De brouwerij in Alken is de belangrijkste van Alken-Maes. Vorig jaar brouwde ze 1,46 miljoen hectoliter bier of 442 miljoen flesjes bier van 33 centiliter. In Opwijk (Affligem) en Kobbegem (Mort-Subite) zijn er kleinere brouwerijen. In Puurs-Willebroek maakt het mout, graan dat ontkiemd en geroosterd wordt.