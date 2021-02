Heineken schrapt 8.000 jobs

Heineken-CEO Dolf van den Brink in het rapport over 2020. 'We verwachten dat omzet, bedrijfswinst en winstmarge ook in 2021 onder het niveau van 2019 zullen liggen'. Hij merkt op dat eind januari minder dan 30 procent van de horeca-afnemers van Heineken operationeel waren.

'We verwachten dat de pandemie ook de eerste jaarhelft onze activiteiten zal beïnvloeden, met een geleidelijke verbetering in de tweede jaarhelft', zegt van den Brink.

En zoals in oktober aangekondigd met een strategische review neemt de CEO actie om structureel 350 miljoen euro personeelskosten uit te sparen: Heineken snijdt 8.000 jobs weg. Dat is bijna een tiende van de 85.000 mensen die nu wereldwijd bij de brouwer werken.

De jaarcijfers van Heineken waren in lijn met de verwachtingen en dus, precies door de vele lockdowns om de pandemie in te dijken, slecht. Consumenten kopen weliswaar meer bier in de supermarkten, maar dat is absoluut geen compensatie voor de weggevallen - lucratievere - bierverkoop in de horeca.