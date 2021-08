Heineken worstelt met grondstoffenfactuur

De Nederlandse biergigant koppelt een sterk rapport over het eerste halfjaar aan de boodschap dat duurdere grondstoffen aan de marges beginnen te vreten.

Eén van de redenen? De snel oplopende kostprijs van allerhande grondstoffen begint stilaan te wegen. Die waarschuwing geeft ook Dolf van den Brink, CEO van Heineken , maandag via het halfjaarrapport aan de aandeelhouders mee.

Een an sich prima rapport: de Nederlandse bierreus vertaalde een volumeherstel van 10 procent tegenover de pandemische eerste helft van 2020 in een verdubbeling van de bedrijfswinst tot ruim 1,6 miljard euro. Dat is ruim beter dan de 1,2 miljard euro waar analisten gemiddeld op rekenden.