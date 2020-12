Helft van de banen bij Coca-Cola België bedreigd

Bij Coca-Cola in Anderlecht staan 95 van de zowat 200 banen op het spel. Het bedrijf schrapt wereldwijd in zijn personeelsbestand.

In de kantoren van Coca-Cola in Anderlecht zijn tot 95 banen bedreigd. Dat heeft de Belgische directie van de frisdrankengigant bevestigd nadat het retailmagazine Gondola het nieuws naar buiten had gebracht. Er werken zowat 200 mensen voor het Belgische filiaal van The Coca-Cola Company, dat vooral ondersteunende diensten levert, zoals marketing, IT en onderzoek en ontwikkeling.

Het gaat om een efficiëntieoefening, zegt woordvoerster Laura Brems, die stelt dat het jobverlies allicht lager uitvalt. 'Er worden ook nieuwe functies gecreëerd, waar de getroffen werknemers als eerste op kunnen solliciteren. De uiteindelijke impact zal dus kleiner zijn.' De procedure-Renault voor grote herstructureringen werd vorige maand opgestart.

Er worden ook nieuwe functies gecreëerd, waar de getroffen werknemers als eerste op kunnen solliciteren. De uiteindelijke impact zal dus kleiner zijn. Laura Brems Woordvoerster Coca-Cola

De meer dan 2.000 Belgische bottelaars worden niet geraakt, zegt Brems. Zij vallen onder Coca-Cola European Partners Belgium, een apart bedrijf dat instaat voor de bottelactiviteiten. De voorbije jaren vonden ook daar meerdere herstructureringen plaats.

Salamipolitiek

Nadat Coca-Cola deze zomer al een plan had gelanceerd om in de Verenigde Staten en Canada 4.000 werknemers vrijwillig te laten vertrekken, kondigde het donderdag aan dat het wereldwijd 2.200 van de 86.000 banen wil schrappen, waarvan 1.200 in de Verenigde Staten. Het wil zo 350 tot 550 miljoen dollar besparen.

De herstructurering past in de plannen van CEO James Quincey om het bedrijf af te slanken. Hij wil het aantal merken halveren tot 200 en de 17 divisies drastisch verminderen. 'De coronapandemie is niet de oorzaak van deze veranderingen, maar ze is een katalysator om sneller te schakelen', klonk het donderdag.